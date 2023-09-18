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Лидер парламентской предвыборной кампании Словакии выступает против помощи Украине

Лидер парламентской предвыборной кампании Словакии выступает против помощи Украине

Киев • УНН

 • 474676 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Бывший премьер-министр Словакии, партия которого имеет все шансы победить на досрочных парламентских выборах, планирует отменить военную и политическую поддержку Украины, бросив прямой вызов Европейскому Союзу и НАТО, пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Роберт Фицо, возглавлявший правительство Словакии с 2006 по 2010 год и снова с 2012 по 2018 год, является главным претендентом на пост премьер-министра после выборов 30 сентября. Он и его левая партия "Направление", проводили предвыборную кампанию с четкими пророссийскими и антиамериканскими месседжами.

Цитата

"Если "Smer" войдет в состав правительства, мы больше не будем отправлять оружие или боеприпасы в Украину", - заявил Фицо, который сейчас занимает место в парламенте Словакии и известен своими нецензурными тирадами в адрес журналистов, в интервью агентству Associated Press перед недавним предвыборным митингом.

59-летний Фицо также выступает против санкций ЕС в отношении россии, ставит под сомнение способность украинских военных вытеснить российские войска со своей территории и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы не допустить присоединения Украины. Его возвращение к власти может привести к тому, что Словакия откажется от демократического курса, следуя пути Венгрии во времена премьер-министра Виктора Орбана.

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Согласно мартовскому опросу, проведенному по заказу братиславского аналитического центра Globsec, большинство словацких респондентов, 51%, считают, что Запад или Украина несут ответственность за войну. Половина опрошенных считают, что Соединенные Штаты представляют угрозу безопасности для их страны, по сравнению с 39% в 2022 году. Из восьми опрошенных стран словаки были наиболее недоверчивыми к США; Болгария заняла второе место с 33%, а Венгрия - третье с 25%.

"У нас большая проблема", - сказала, старший научный сотрудник Центра демократии и устойчивости Globsec Катарина Клингова.

Опрос проводился в Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Чешской Республике и Чехии. В каждой из восьми стран Центральной и Восточной Европы участвовал 1000 респондентов, и результаты опроса имели погрешность плюс-минус 3%.

Только 48% словаков считают либеральную демократию благом для своей страны, что является вторым самым низким результатом после Литвы (47%).

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В феврале 2022 года Словакия открыла границы для украинских беженцев, а также отправила оружие Киеву. Однако свою роль сыграли и российские дезинформационные операции: промосковская пропаганда ныне широко распространена в словацких СМИ.

"Ряд местных политиков переняли нарративы и терминологию российской пропаганды" и усилили ее влияние, сказала Клингова. Фицо, чья партия также выступает против иммиграции и прав ЛГБТК+, входит в их число.

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Большое недовольство местных фермеров вызывают поставки украинского зерна. Фермеры говорят, что это подрывает их рынки. Когда в начале этого месяца истек срок действия соглашения ЕС о сохранении украинского зерна в транзите и на местных рынках, Словакия заявила, что продолжит свой собственный запрет на импорт до конца года.

До тех пор, пока вторжение в Украину не вызвало санкции ЕС, россия поставляла большую часть нефти и газа в Словакию. В 2022 году инфляция выросла до 12,13% из-за резкого роста цен на энергоносители. В сентябре 2022 года тысячи людей присоединились к акции протеста, организованной партией Фицо, на которой он заявил, что поддержка правительством Украины частично ответственна за рост инфляции.

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