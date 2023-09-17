ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними щодо українського зерна - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Європейська комісія закликала в неділю Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після того, як вони в односторонньому порядку заявили, що продовжуватимуть забороняти імпорт зерна з України, незважаючи на рішення Комісії скасувати заборону. Про це повідомляє Reuters із посиланням на речницю Комісії, пише УНН.
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"Ми знаємо про оголошення деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли", - сказала речниця Комісії.
Польща, Словаччина та Угорщина оголосили в п'ятницю, що збережуть власні обмеження на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення Єврокомісії.
"Зараз ми зосереджені на тому, щоб запрацювала нова система, про яку ми нещодавно оголосили», — сказала речниця Єврокомісії, додавши, що зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС у понеділок дасть можливість продовжити обговорення цього питання", — сказала речниця Комісії.
Вона також додала, що зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС у понеділок дасть можливість продовжити обговорення цього питання.
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Нагадаємо
Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжить заборону на ввіз українського збіжжя.
Словаччина та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт зерна з України попри рішення Єврокомісії.