Словаччина та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт зерна з України попри рішення Єврокомісії

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Міністр сільського господарства Габріела Матечна підтвердила, що Словаччина в односторонньому порядку продовжить заборону.

"Інакше наш ринок буде заповнений дешевим українським зерном, що може завдати великих фінансових збитків нашим аграріям. Ситуацією також буде займатися Рада міністрів на засіданні в Брюсселі", - заявила вона.

Міністр додала, що заборона з боку Словаччини почне діяти сьогодні, 15 вересня, опівночі. Своєю чергою, її угорський колега Іштван Надь теж наголосив, що Будапешт закриє кордони для українського збіжжя.

"У Брюсселі ухвалили рішення: заборону на імпорт українського зерна не продовжать. Угорщина закриває кордони для 24 українських товарів, які перебувають у її національній компетенції. Захищаємо інтереси угорських фермерів", - заявив він.

Нагадаємо

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжить заборону на ввіз українського збіжжя.