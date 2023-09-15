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Словаччина та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт зерна з України попри рішення Єврокомісії

Словаччина та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт зерна з України попри рішення Єврокомісії

Київ • УНН

 • 214446 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Словаччині та Угорщині заявили, що продовжать заборону на імпорт української агропродукції на територію їх країн, попри ухвалене рішення Комісією ЄС не продовжувати ембарго. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя в Facebook, словацький телеканал Markiza.

Деталі

Міністр сільського господарства Габріела Матечна підтвердила, що Словаччина в односторонньому порядку продовжить заборону.

"Інакше наш ринок буде заповнений дешевим українським зерном, що може завдати великих фінансових збитків нашим аграріям. Ситуацією також буде займатися Рада міністрів на засіданні в Брюсселі", - заявила вона.

Міністр додала, що заборона з боку Словаччини почне діяти сьогодні, 15 вересня, опівночі. Своєю чергою, її угорський колега Іштван Надь теж наголосив, що Будапешт закриє кордони для українського збіжжя.

"У Брюсселі ухвалили рішення: заборону на імпорт українського зерна не продовжать. Угорщина закриває кордони для 24 українських товарів, які перебувають у її національній компетенції. Захищаємо інтереси угорських фермерів", - заявив він.

Нагадаємо

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна продовжить заборону на ввіз українського збіжжя.

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