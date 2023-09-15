Польща введе заборону на ввіз українського зерна з півночі - Моравецький
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що попри непродовження Європейською Комісією ембарго на українське зерно на п'ять країн-членів ЄС, серед яких і Польща, його країна продовжить заборону на ввіз українського збіжжя. Про це він сказав під час зустрічі з виборцями в Елку, передає УНН.
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"Так сталося, що в цей момент Європейська комісія винесла це погане рішення для польського фермера. Ми стоїмо на боці польського фермера, на боці польського села. Я сказав це кілька днів тому: "Або ви продовжите заборону на ввіз, або ми це зробимо самі". І ми зробимо це самі сьогодні з півночі", - заявив Моравецький.
Деталі
Прем'єр назвав непродовження ембарго на українське збіжжя "гірко-солодким подарунком", і назвав це питання "принциповим" моментом. Він підкреслив, що попри відсутність згоди з боку Європейської комісії Польща продовжить заборону на транспортування українського зерна.
"Ми не будемо слухати Берліна, ми не будемо слухати (президента Комісії ЄС Урсулу, - ред.) фон дер Ляєн, (польського політика Дональда, - ред.) Туска чи (главу Європейської народної партії Манфреда, - ред.) Вебера. Ми це зробимо тому, що це в інтересах польського фермера", - заявив Моравецький.
Нагадаємо
Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.