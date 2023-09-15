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Польша введет запрет на ввоз украинского зерна с полуночи - Моравецкий

Польша введет запрет на ввоз украинского зерна с полуночи - Моравецкий

Киев • УНН

 • 329795 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что несмотря на непродление Европейской Комиссией эмбарго на украинское зерно на пять стран-членов ЕС, среди которых и Польша, его страна продолжит запрет на ввоз украинского зерна. Об этом он сказал во время встречи с избирателями в Елку, передает УНН.

Цитата

"Так случилось, что в этот момент Европейская комиссия вынесла это плохое решение для польского фермера. Мы стоим на стороне польского фермера, на стороне польского села. Я сказал это несколько дней назад: "Или вы продолжите запрет на ввоз, или мы это сделаем сами". И мы сделаем это сами сегодня с полуночи", - заявил Моравецкий.

Детали

Премьер назвал непродление эмбарго на украинское зерно "горько-сладким подарком", и назвал этот вопрос "принципиальным" моментом. Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие согласия со стороны Европейской комиссии Польша продолжит запрет на транспортировку украинского зерна.

"Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать (президента Комиссии ЕС Урсулу, - ред.) фон дер Ляйен, (польского политика Дональда, - ред.) Туска или (главу Европейской народной партии Манфреда, - ред.) Вебера. Мы это сделаем потому, что это в интересах польского фермера", - заявил Моравецкий.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

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