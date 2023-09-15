Польша введет запрет на ввоз украинского зерна с полуночи - Моравецкий

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"Так случилось, что в этот момент Европейская комиссия вынесла это плохое решение для польского фермера. Мы стоим на стороне польского фермера, на стороне польского села. Я сказал это несколько дней назад: "Или вы продолжите запрет на ввоз, или мы это сделаем сами". И мы сделаем это сами сегодня с полуночи", - заявил Моравецкий.

Детали

Премьер назвал непродление эмбарго на украинское зерно "горько-сладким подарком", и назвал этот вопрос "принципиальным" моментом. Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие согласия со стороны Европейской комиссии Польша продолжит запрет на транспортировку украинского зерна.

"Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать (президента Комиссии ЕС Урсулу, - ред.) фон дер Ляйен, (польского политика Дональда, - ред.) Туска или (главу Европейской народной партии Манфреда, - ред.) Вебера. Мы это сделаем потому, что это в интересах польского фермера", - заявил Моравецкий.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.