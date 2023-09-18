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Україна розпочинає процес подання позову до СОТ проти Угорщини, Польщі та Словаччини через заборону на ввезення зерна - замміністра економіки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Київ подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Угорщини, Польщі та Словаччини через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Про це заявив заступник міністра економіки і торговий представник України Тарас Качка європейському виданню газети Politico, повідомиляє УНН

Цитата

«Важливо довести, що ці дії (продовження заборони на ввезення українського зерна - ред.) є юридично неправильними. І тому завтра ми почнемо судові процеси», – сказав Качка в неділю ввечері, додавши, що Київ готується відповісти на експорт польських овочів і фруктів.

Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що введуть власні заборони на українське зерно після рішення Єврокомісії скасувати обмеження.

«У наших очах ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про повну недовіру до Європейської комісії», — сказав Качка.

Він також заявив, що відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не лише внутрішньою справою ЄС, але викликала те, що він назвав «найбільшим системним занепокоєнням» — чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти, що Брюссель говорить від імені ЄС.

«Протягом багатьох років Європейська комісія була організатором торговельних переговорів та інституцією торговельної політики для всього ЄС. І ми раніше працювали на цій основі», – сказав Качка, додавши:

«Системний підхід Будапешта і Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці, я думаю, це буде проблемою для ЄС загалом, тому що там немає єдності».

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Київ планує судитися з країнами у Світовій організації торгівлі, а не через власну торговельну угоду з ЄС.

«Я думаю, що весь світ повинен побачити, як країни-члени ЄС поводяться по відношенню до торгових партнерів і власного Союзу, тому що це може вплинути і на інші країни», - заявив Качка.

Тоді як Словаччина просто продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, Польща на вихідних ввела додаткові заборони на українське борошно та корми. Угорщина, за словами Качки, йде ще далі і забороняє ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

«Ці свавільні заборони — це смішно», — сказав Качка. «Я думаю, що Угорщина тут робить політичну заяву про те, що вона хоче заблокувати торгівлю з Україною, а також повністю ігнорувати Брюссель. І тому я вважаю, що це дуже сміливий рух проти нас обох з Будапешта».

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Хоча додаткові заборони Угорщини здебільшого символічні, враховуючи, що Україна не експортує в країну великої кількості яловичини чи свинини, заходи Польщі вплинуть на значну частину українського експорту, сказав Качка. Якщо Варшава не скасує ці додаткові заборони, «ми будемо змушені вжити заходів у відповідь на додаткові продукти та заборонимо імпорт фруктів і овочів з Польщі».

Уряди в Будапешті та Варшаві заявили, що вони діють, щоб захистити своїх фермерів від сплеску українських продуктів, який знизив ціни, але Качка відповів, що ця аргументація помилкова:

«Заборона Польщі не допоможе фермерам, вона не вплине на ціни, тому що ціни є глобальними — те, що вони роблять, ґрунтується на громадській думці».

Качка також заявив, що Київ готовий «взяти на себе відповідальність за те, щоб експорт з України не створював цунамі в сусідніх країнах».

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