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Украина начинает процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за запрета на ввоз зерна - замминистра экономики

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Киев подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка европейскому изданию газеты Politico, сообщает УНН

Цитата

«Важно доказать, что эти действия (продление запрета на ввоз украинского зерна - ред.) являются юридически неправильными. И поэтому завтра мы начнем судебные процессы», – сказал Качка в воскресенье вечером, добавив, что Киев готовится ответить на экспорт польских овощей и фруктов.

Польша, Венгрия и Словакия заявили, что введут собственные запреты на украинское зерно после решения Еврокомиссии отменить ограничения.

«В наших глазах эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о полном недоверии к Европейской комиссии», — сказал Качка.

Он также заявил, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не только внутренним делом ЕС, но вызвало то, что он назвал «самым большим системным беспокойством» — могут ли международные торговые партнеры доверять, что Брюссель говорит от имени ЕС.

«На протяжении многих лет Европейская комиссия была организатором торговых переговоров и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы раньше работали на этой основе», – сказал Качка, добавив:

«Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, это будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства».

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Киев планирует судиться со странами во Всемирной торговой организации, а не через собственное торговое соглашение с ЕС.

«Я думаю, что весь мир должен увидеть, как страны-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и собственному Союзу, потому что это может повлиять и на другие страны», - заявил Качка.

В то время как Словакия просто продлила предыдущий запрет ЕС на четыре вида зерна, Польша на выходных ввела дополнительные запреты на украинскую муку и корма. Венгрия, по словам Качки, идет еще дальше и запрещает еще 25 продуктов, о которых ранее речь не шла, включая мясо.

«Эти своевольные запреты — это смешно», — сказал Качка. «Я думаю, что Венгрия здесь делает политическое заявление о том, что она хочет заблокировать торговлю с Украиной, а также полностью игнорировать Брюссель. И поэтому я считаю, что это очень смелое движение против нас обоих из Будапешта».

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Хотя дополнительные запреты Венгрии в основном символические, учитывая, что Украина не экспортирует в страну большого количества говядины или свинины, меры Польши повлияют на значительную часть украинского экспорта, сказал Качка. Если Варшава не отменит эти дополнительные запреты, «мы будем вынуждены принять ответные меры на дополнительные продукты и запретим импорт фруктов и овощей из Польши».

Правительства в Будапеште и Варшаве заявили, что они действуют, чтобы защитить своих фермеров от всплеска украинских продуктов, который снизил цены, но Качка ответил, что эта аргументация ошибочна:

«Запрет Польши не поможет фермерам, он не повлияет на цены, потому что цены являются глобальными — то, что они делают, основывается на общественном мнении».

Качка также заявил, что Киев готов «взять на себя ответственность за то, чтобы экспорт из Украины не создавал цунами в соседних странах».

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