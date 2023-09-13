У Словаччині побились колишій прем'єр-міністр та ексміністр внутрішніх справ

Деталі

Відомо, що Матович приїхав на пресконференцію на пікапі з гучномовцями та намагався зірвати виступ лідера "Курсу" Роберта Фіцо, якого називають прокремлівським політиком. Каліняк спробував витягнути Матовича з машини, і між ними почалася сутичка. Матович ударив Калиняка ногою в груди, а той спробував його схопити. До них також приєднався кандидат у парламент від "Курсу" Ріхард Глюк, який ударив Матовича в обличчя.

Бійку припинив співробітник поліції.

Доповнення

Повідомляється, що наразі Матович і його партія "Звичайні люди та незалежні особи" ризикують не подолати семивідсотковий бар'єр на майбутніх дострокових виборах. "Курс" навпаки, лідирує у передвиборчих опитуваннях.

Крім того, в ході передвиборчої кампанії Роберт Фіцо пообіцяв у разі приходу до влади повністю припинити військову допомогу Україні.

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