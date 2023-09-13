В Словакии подрались бывший премьер-министр и экс-министр внутренних дел
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В столице Словакии Братиславе бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович подрался с бывшим министром внутренних дел Робертом Калиняком на пресс-конференции партии "Курс - социальная демократия". Матович приехал на мероприятие, чтобы попытаться сорвать выступление Роберта Фицо, лидера "Курса", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Известно, что Матович приехал на пресс-конференцию на пикапе с громкоговорителями и пытался сорвать выступление лидера "Курса" Роберта Фицо, которого называют прокремлевским политиком. Калиняк попытался вытащить Матовича из машины, и между ними началась потасовка. Матович ударил Калиняка ногой в грудь, а тот попытался его схватить. К ним также присоединился кандидат в парламент от "Курса" Рихард Глюк, который ударил Матовича в лицо.
Драку прекратил сотрудник полиции.
Дополнение
Сообщается, что на данный момент Матович и его партия "Обычные люди и независимые лица" рискуют не преодолеть семипроцентный барьер на предстоящих досрочных выборах. "Курс" наоборот, лидирует в предвыборных опросах.
Кроме того, в ходе предвыборной кампании Роберт Фицо пообещал в случае прихода к власти полностью прекратить военную помощь Украине.
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