В Словакии подрались бывший премьер-министр и экс-министр внутренних дел

Детали

Известно, что Матович приехал на пресс-конференцию на пикапе с громкоговорителями и пытался сорвать выступление лидера "Курса" Роберта Фицо, которого называют прокремлевским политиком. Калиняк попытался вытащить Матовича из машины, и между ними началась потасовка. Матович ударил Калиняка ногой в грудь, а тот попытался его схватить. К ним также присоединился кандидат в парламент от "Курса" Рихард Глюк, который ударил Матовича в лицо.

Драку прекратил сотрудник полиции.

Дополнение

Сообщается, что на данный момент Матович и его партия "Обычные люди и независимые лица" рискуют не преодолеть семипроцентный барьер на предстоящих досрочных выборах. "Курс" наоборот, лидирует в предвыборных опросах.

Кроме того, в ходе предвыборной кампании Роберт Фицо пообещал в случае прихода к власти полностью прекратить военную помощь Украине.

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