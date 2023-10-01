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В Словакии на парламентских выборах победила партия SMER-SSD пророссийского лидера Фицо. Как это может повлиять на Украину

В Словакии на парламентских выборах победила партия SMER-SSD пророссийского лидера Фицо. Как это может повлиять на Украину

Киев • УНН

 • 274526 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В Словакии на парламентских выборах победила партия SMER-SSD пророссийского лидера Роберта Фицо, набрав почти 23% голосов. Во время предвыборной кампании Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине, и сделать всё возможное для начала мирных переговоров, назвав это одной из приоритетных задач нового правительства. Эти же тезисы он озвучил во время пресс-конференции журналистам, добавив, что его позиция в вопросе Украины не изменилась, пишет УНН.

Результаты выборов

Все избирательные округа Словакии подсчитали и объявили окончательные результаты субботних выборов: партия SMER-SSD Роберта Фицо набрала почти 23% (22,95% — ред.) голосов, а за ней с почти 18% (17,96% — ред. ) — партия Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) под лидерством Михала Шимечка, Третье место по количеству голосов заняла партия Петера Пеллегрини “Голос” — 14,7%.

Во время своей первой пресс-конференции после объявления результатов выборов Фицо, комментируя свои заявления относительно Украины подчеркнул, что его позиция не изменилась.

Цитата

“Возможно, пока это только слова, но это кристально ясно. Повторяю: наша позиция по Украине четко сформулирована. Наша позиция остается неизменной относительно наших заявлений перед парламентскими выборами. Хочу напомнить, что у Словакии есть и другие проблемы, кроме Украины”, — очертил свои планы Фицо.

Детали

“Мы готовы помочь в восстановлении государства, но вы знаете наше мнение относительно вооружения Украины”, — добавил он на пресс-конференции.

Фицо отметил, что Словакия имеет большие проблемы, чем Украина, включая цены на энергоносители и стоимость жизни, но его партия сделает все возможное для начала мирных переговоров.

Предвыборный призыв Фицо “Никакого раунда” для Украины получил резонанс в 5,5-миллионной стране.

Словакия является членом военного альянса НАТО, который поддерживает Украину в борьбе с президентом россии владимиром путиным, однако многие словаки благосклонно относятся к линии москвы, мол, Запад хочет их уничтожить.

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Словакия уже пожертвовала Украине многое из того, что имела в государственных резервах, включая истребители. Будут ли коммерческие поставки из оборонной промышленности для Украины после прихода к власти в Словакии Фицо пока не известно.

Однако, эксперты предсказывают, что правительство во главе с Фицо подаёт сигнал о дальнейшем сдвиге в Центральной Европе против политического либерализма. Он усилится, если правящая консервативная партия “Право и справедливость” (PiS) победит на выборах в Польше, которые должны состояться позже в этом месяце.

Победу на выборах Фицо поздравил пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: “Угадай, кто вернулся. Патриотом всегда хорошо работать вместе”, — написал Орбан в соцсети Х.

Прогнозы

Словацкая либеральная партия Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия, PS) заняла второе место в голосовании в субботу с почти 18% голосов и хочет сохранить курс на поддержку Украины. Поэтому Фицо вполне может рассматривать умеренную левую партию HLAS (Голос), которая заняла третье место с почти 15% голосов, как партнера вместе с националистической, пророссийской Словацкой национальной партией.

Лидер HLAS Петер Пеллегрини заявил, что поставки боеприпасов в Украину полезны для оборонной промышленности Словакии, и партия поддержала позицию ЕС против вторжения.

Прагматизм Фицо может означать, что он смягчит свою риторику, говорят аналитики и дипломаты, особенно в коалиции с HLAS.

Коалиционные переговоры

После победы экс премьер-министра Фицо на выборах начнутся коалиционные переговоры в Словакии. По мнению Роберта Фицо, эти переговоры могут длиться две недели, поэтому он будет ждать мандата президента страны на формирование правительства, которое, вероятно, присоединится к Венгрии в противодействии военной помощи Европейского Союза Украине.

Ожидается, что ни SMER-SSD Фицо (Направление-словацкая социал-демократия), ни PS не получат большинства, то есть будущее правительство, вероятно, будет зависеть от результатов более чем полдюжины меньших партий, от либералов до ультраправых экстремистов.

Фицо зарекомендовал себя в прошлом как прагматичный лидер. Поэтому по мнению иностранных дипломатов и аналитиков, это могло бы обуздать его внешнеполитический поворот. Они говорят, что в Словакии самый большой дефицит бюджета в еврозоне в этом году. Он составляет почти 7% валового внутреннего продукта. Поэтому Словакия очень нуждается в средствах ЕС на модернизацию и восстановление. Это должно заставить следующее правительство дважды подумать, прежде чем конфликтовать с Брюсселем в таких вопросах, как верховенство права.

Справочно

Роберт Фицо родился в семье рабочего. Окончил юридический факультет в 1986 году и присоединился к правящей в то время Коммунистической партии.

После падения коммунистического режима в 1989 году работал правительственным юристом, получил место в парламенте от переименованной Коммунистической партии и представлял Словакию в Европейском суде по правам человека.

Идя к власти, Фицо опирался на недовольство противоречащей правоцентристской коалицией, чье правительство распалось в прошлом году, что привело к выборам на шесть месяцев раньше, а также на обеспокоенность ростом числа мигрантов, проходящих через Словакию на пути в Западную Европу.

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