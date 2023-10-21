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Нью-Йорк Таймс

россия использует шпионов, соцсети и свои СМИ, чтобы подорвать веру общества в демократические выборы - разведка США

Киев • УНН

 • 210052 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. В пятницу Соединенные Штаты обнародовали данные своей разведки, направленные более чем в 100 стран, которые показали, что россия использует шпионов, социальные сети и свои государственные СМИ, чтобы подорвать веру общества в честность демократических выборов во всем мире. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

россия использует шпионов, соцсети и свои СМИ, чтобы подорвать веру общества в демократические выборы - разведка США

Цитата 

«Это глобальное явление», — говорится в отчете. «Наша информация указывает на то, что высокопоставленные чиновники российского правительства, включая кремль, видят ценность такого типа операции влияния и воспринимают ее как эффективную».

Детали 

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента на условиях анонимности сказал, что россию побудил усилить свои операции влияния на выборы ее успех в распространении дезинформации о выборах в США 2020 года и пандемии COVID-19.

Отмечается, что отчет был направлен в телеграмме Государственного департамента от среды более чем 100 посольствам США в Америке, Европе, Азии и Африке для распространения их правительствам.

Вашингтон провел частный брифинг для правительств стран-реципиентов и поделился оценкой, чтобы «предупредить выборы, которые состоятся за горизонтом следующего года», сказал чиновник.

Доклад представляет последние шаги Вашингтона, направленные на борьбу с тем, что, по его словам, пытается москва «посеять нестабильность» в демократических странах, изображая выборы как «нефункциональные, а вытекающие из них правительства как нелегитимные».

Вашингтон также осознает свою собственную уязвимость перед этой угрозой, ведь спецслужбы США обнаружили, что "российские актеры распространяли и расширяли информацию, чтобы подорвать доверие общества к выборам в США 2020 года".

Россия «использует как открытые, так и скрытые механизмы, включая сети влияния и прокси-серверы, которыми управляют» российские шпионские службы, говорится в отчете.

В качестве примера, продолжалось, служба безопасности фсб россии тайно работала над запугиванием избирательных работников, организовывала протесты в день выборов и «саботировала голосование за рубежом» на выборах 2020 года в неназванной европейской стране.

Российские государственные СМИ открыто утверждали, что выборы будут недемократическими, и усилили ложные заявления о фальсификациях в преддверии нескольких выборов в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и Южной Америке между 2020 и 2021 годами, говорится в сообщении.

США называют россию «главным виновником», который проводит операции по подрыву общественной веры в проведение и результаты выборов.

Хотя Китай вмешивался в выборы, он не считал, что он использует такую тактику, сказал чиновник. 

В отчете рекомендовано странам работать над смягчением российского вмешательства в выборы путем санкций, обмена информацией, выдворения российских шпионов и запрета на поездки.

Напомним

Словакия обвинила москву во вмешательстве в прошедшие в выходные выборы, на которых победил Роберт Фицо, обещавший прекратить военную помощь Украине.

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