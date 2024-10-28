Китайські хакери зібрали аудіо з дзвінків радника кампанії Трампа
Київ • УНН
Хакери, пов'язані з Китаєм, перехопили аудіозаписи та повідомлення радника передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Атака також торкнулася телефонних систем Verizon та кампанії Камали Гарріс.
Пов'язані з китайською державою хакери перехопили аудіо та тексти одного з радників кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.
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Повідомляється, що хакери, пов'язані з китайською державою, перехопили аудіозаписи телефонних розмов політичних діячів США, в тому числі неназваного радника передвиборчої кампанії Дональда Трампа.
Хакери змогли отримати доступ до аудіозапису телефонного дзвінка радника кампанії Трампа, а також до незашифрованих повідомлень, таких як текстові повідомлення цієї особи.
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Раніше повідомлялося, що минулого тижня кампанія Трампа отримала інформацію про те, що кандидат у президенти від Республіканської партії і його заступник Джей Ді Венс були серед низки людей в уряді і поза ним, чиї телефонні номери були об'єктом атаки через проникнення в телефонні системи Verizon.
Verizon заявила, що їй відомо про спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії і зібрати розвідувальні дані, і вона співпрацює з правоохоронними органами.
ФБР і Агентство кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США підтвердили, що розслідують несанкціонований доступ до комерційної телекомунікаційної інфраструктури людей, пов'язаних з Китаєм, хоча в заяві вони не назвали кампанію Трампа.
Пізніше Reuters повідомило, що китайські хакери також атакували телефони, якими користувалися люди, пов'язані з кампанією Камали Гарріс.
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