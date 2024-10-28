Трамп провів скандальний мітинг у Медісон-сквер-гарден: лунали вульгарні та расистські висловлювання
Київ • УНН
Дональд Трамп організував мітинг у Медісон-сквер-гарден проти Камали Гарріс. Захід супроводжувався вульгарними та расистськими коментарями від його соратників.
Трамп провів мітинг у знаменитому Медісон-сквер-гарден. Захід супроводжувався низкою вульгарних та расистських коментарів з боку його соратників. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп намагався використати цю знакову локацію, щоб висловити свою позицію проти кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс. Проте варто зазначити, що штат Нью-Йорк не підтримував республіканських кандидатів на президентських виборах з 1984 року.
Мітинг привернув увагу медіа, оскільки деякі з висловлювань Трампа та його прихильників отримали негативну реакцію навіть серед деяких представників його власної партії.
Голлівудські зірки на чолі з Де Ніро підтримали Камалу Гарріс у Філадельфії28.10.24, 04:35 • 17251 перегляд