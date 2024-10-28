Голлівудські зірки на чолі з Де Ніро підтримали Камалу Гарріс у Філадельфії
Київ • УНН
У Філадельфії пройшов мітинг на підтримку Камали Гарріс за участю відомих акторів. Захід мав на меті заохотити громадян до голосування у штаті Пенсильванія, який є ключовим для президентських виборів.
У Філадельфії відбувся мітинг на підтримку Камали Гарріс, у якому взяли участь відомі голлівудські зірки, серед яких Роберт Де Ніро, Леонардо ДіКапріо, Керрі Вашингтон, Тесса Томпсон і Браян Тайрі Генрі. Про це повідомляє СBS News, передає УНН.
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Даний захід полягав у заохоченні громадян до активної участі у виборах та підвищенні явки виборців у штаті Пенсильванія, що є ключовим для результатів президентських перегонів. Учасники заходу підкреслювали важливість кожного голосу і закликали людей не залишатися осторонь від виборчого процесу.
Роберт Де Ніро акцентував на вирішальності вибору цього року для майбутнього країни, наголошуючи на необхідності відповідального ставлення до голосування. Леонардо ДіКапріо звернув увагу на позицію Камали Гарріс щодо змін клімату, підкреслюючи важливість наукового підходу до цієї проблеми.
Організаторка заходу, мер Філадельфії Шерелль Паркер, наголосила на вирішальній ролі штату Пенсильванія у виборах 2024 року, зазначаючи, що "шлях до Білого дому проходить через Філадельфію".