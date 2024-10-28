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Голливудские звезды во главе с Де Ниро поддержали Камалу Харрис в Филадельфии

Голливудские звезды во главе с Де Ниро поддержали Камалу Харрис в Филадельфии

Киев  •  УНН

02:35 • 3100 просмотра

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В Филадельфии прошел митинг в поддержку Камалы Харрис с участием известных актеров. Мероприятие имело целью поощрить граждан к голосованию в штате Пенсильвания, который является ключевым для президентских выборов.

В Филадельфии состоялся митинг в поддержку Камалы Харрис, в котором приняли участие известные голливудские звезды, среди которых Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Керри Вашингтон, Тесса Томпсон и Брайан Тайри Генри. Об этом сообщает СBS News, передает УНН.

Детали

Данное мероприятие заключалось в поощрении граждан к активному участию в выборах и повышении явки избирателей в штате Пенсильвания, что является ключевым для результатов президентской гонки. Участники мероприятия подчеркивали важность каждого голоса и призывали людей не оставаться в стороне от избирательного процесса.

Роберт Де Ниро акцентировал на решаемости выбора этого года для будущего страны, подчеркивая необходимость ответственного отношения к голосованию. Леонардо ДиКаприо обратил внимание на позицию Камалы Харрис относительно изменений климата, подчеркивая важность научного подхода к этой проблеме.

Организатор мероприятия, мэр Филадельфии Шерелль Паркер, отметила решающую роль штата Пенсильвания в выборах 2024 года, отмечая, что «путь к Белому дому проходит через Филадельфию».

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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kamala-kharrisКамала Харрис
pensilvaniyaПенсильвания