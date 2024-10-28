Голливудские звезды во главе с Де Ниро поддержали Камалу Харрис в Филадельфии
Киев • УНН
В Филадельфии прошел митинг в поддержку Камалы Харрис с участием известных актеров. Мероприятие имело целью поощрить граждан к голосованию в штате Пенсильвания, который является ключевым для президентских выборов.
В Филадельфии состоялся митинг в поддержку Камалы Харрис, в котором приняли участие известные голливудские звезды, среди которых Роберт Де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Керри Вашингтон, Тесса Томпсон и Брайан Тайри Генри. Об этом сообщает СBS News, передает УНН.
Детали
Данное мероприятие заключалось в поощрении граждан к активному участию в выборах и повышении явки избирателей в штате Пенсильвания, что является ключевым для результатов президентской гонки. Участники мероприятия подчеркивали важность каждого голоса и призывали людей не оставаться в стороне от избирательного процесса.
Роберт Де Ниро акцентировал на решаемости выбора этого года для будущего страны, подчеркивая необходимость ответственного отношения к голосованию. Леонардо ДиКаприо обратил внимание на позицию Камалы Харрис относительно изменений климата, подчеркивая важность научного подхода к этой проблеме.
Организатор мероприятия, мэр Филадельфии Шерелль Паркер, отметила решающую роль штата Пенсильвания в выборах 2024 года, отмечая, что «путь к Белому дому проходит через Филадельфию».