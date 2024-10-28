Трамп провел скандальный митинг в Мэдисон-сквер-гарден: звучали вульгарные и расистские высказывания

Трамп провел митинг в знаменитом Мэдисон-сквер-гарден. Мероприятие сопровождалось рядом вульгарных и расистских комментариев со стороны его соратников. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пытался использовать эту знаковую локацию, чтобы выразить свою позицию против кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Однако стоит отметить, что штат Нью-Йорк не поддерживал республиканских кандидатов на президентских выборах с 1984 года.

Митинг привлек внимание медиа, поскольку некоторые из высказываний Трампа и его сторонников получили негативную реакцию даже среди некоторых представителей его собственной партии.

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