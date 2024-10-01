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Британія, США та Австралія ввели санкції проти російської групи хакерів Evil Corp

Британія, США та Австралія ввели санкції проти російської групи хакерів Evil Corp

Київ • УНН

 • 19688 перегляди

16 членів російської хакерської групи Evil Corp потрапили під санкції Британії, США та Австралії. Група атакувала британські установи, використовуючи шкідливе ПЗ та програми-вимагачі, завдавши збитків на понад $100 млн.

У вівторок, 1 жовтня, Велика Британія, США та Австралія запровадили санкції проти членів російського кіберзлочинного угруповання Evil Corp. Про це йдеться в заяві британського уряду, передає УНН.

Деталі

В Лондоні пояснюють, що Evil Corp займались компрометацією британських установ охорони здоров'я, уряду та державного сектору. Для цього вони використовували шкідливе програмне забезпечення та програми-вимагачі.

Під санкції Британії та її партнерів потрапило одразу 16 членів російської кіберзлочинної групи Evil Corp. Серед них, зокрема, Максим Якубець, який тривалий час керував операціями угруповання та має винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів Міністерством юстиції США.

ЄС запровадить новий режим санкцій проти російських гібридних загроз - ЗМІ30.09.24, 11:12 • 15072 перегляди

Якубець також підтримував міцні зв’язки між Evil Corp і російською державою, розвиваючи відносини з ФСБ і російською військовою розвідкою (ГРУ).

Я вважаю своєю особистою місією накласти на Кремль увесь арсенал санкцій, який є в нашому розпорядженні. Путін побудував корумповану мафіозну державу з собою в центрі. Ми повинні боротися з цим на кожному кроці, і сьогоднішня дія – це лише початок

- заявив міністр закордонних справ Девід Леммі

Доповнення

У Міністерстві фінансів США зазначили, що Evil Corp - це російська кіберзлочинна організація, відповідальна за розробку та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення Dridex.

Evil Corp використовувала Dridex для зараження комп'ютерів і викрадення облікових даних із сотень банків та інших фінансових установ у понад 40 країнах світу, в результаті чого американські та міжнародні фінансові установи та їхні клієнти зазнали збитків на суму понад 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо

У вересня США запровадили санкції проти російських криптообмінників для боротьби з кіберзлочинністю. Заходи спрямовані на припинення відмивання грошей та фінансування злочинної діяльності через віртуальні активи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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