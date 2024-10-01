Британия, США и Австралия ввели санкции против российской группы хакеров Evil Corp

ukenru
Эксклюзив
Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
  •  42116 просмотра

Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  120272 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  127501 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  110663 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  111915 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
  •  109994 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
  •  106827 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
  •  135877 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
30 сентября 2024, 14:48  •  115207 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
30 сентября 2024, 13:40  •  116533 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Школа офлайн: каких изменений ожидать в 2025-2026 учебном году

Школа офлайн: каких изменений ожидать в 2025-2026 учебном году

  •  36996 просмотра
Атака рф на центр Херсона: под удар россиян попала остановка, известно о 6 погибших

Атака рф на центр Херсона: под удар россиян попала остановка, известно о 6 погибших

  •  21166 просмотра
Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца президентства - Financial Times

Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца президентства - Financial Times

  •  44375 просмотра
Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову посмертно присвоено звание Героя Украины

Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову посмертно присвоено звание Героя Украины

  •  25260 просмотра
"Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными": Зеленский показал последствия удара рф по центру Херсона

"Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными": Зеленский показал последствия удара рф по центру Херсона

  •  25420 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  120272 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  127501 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  141955 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

  •  135877 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

30 сентября 2024, 12:57  •  133390 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  110123 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

  •  85063 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  113644 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  102774 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

29 сентября 2024, 15:24  •  123559 просмотра
Актуальное
Британия, США и Австралия ввели санкции против российской группы хакеров Evil Corp

Британия, США и Австралия ввели санкции против российской группы хакеров Evil Corp

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 16:40  •  245 просмотра

Read in English

16 членов российской хакерской группы Evil Corp попали под санкции Британии, США и Австралии. Группа атаковала британские учреждения, используя вредоносное ПО и программы-вымогатели, нанеся ущерб более чем на $100 млн.

Во вторник, 1 октября, Великобритания, США и Австралия ввели санкции против членов российской киберпреступной группировки Evil Corp. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает УНН.

Детали

В Лондоне объясняют, что Evil Corp занимались компрометацией британских учреждений здравоохранения, правительства и государственного сектора. Для этого они использовали вредоносное программное обеспечение и программы-вымогатели.

Под санкции Британии и ее партнеров попало сразу 16 членов российской киберпреступной группы Evil Corp. Среди них, в частности, Максим Якубец, который долгое время руководил операциями группировки и имеет вознаграждение в размере 5 миллионов долларов Министерством юстиции США.

ЕС введет новый режим санкций против российских гибридных угроз - СМИ30 сентября 2024, 08:12 • 14183 просмотра

Якубец также поддерживал прочные связи между Evil Corp и российским государством, развивая отношения с ФСБ и российской военной разведкой (ГРУ).

Я считаю своей личной миссией наложить на Кремль весь арсенал санкций, который есть в нашем распоряжении. Путин построил коррумпированное мафиозное государство с собой в центре. Мы должны бороться с этим на каждом шагу, и сегодняшнее действие - это только начало

- заявил министр иностранных дел Дэвид Лемми

Дополнение

В Министерстве финансов США отметили, что Evil Corp - это российская киберпреступная организация, ответственная за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex.

Evil Corp использовала Dridex для заражения компьютеров и похищения учетных данных из сотен банков и других финансовых учреждений в более чем 40 странах мира, в результате чего американские и международные финансовые учреждения и их клиенты понесли убытки на сумму более 100 миллионов долларов.

Напомним,

В сентябре США ввели санкции против российских криптообменников для борьбы с киберпреступностью. Меры направлены на прекращение отмывания денег и финансирования преступной деятельности через виртуальные активы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
ministerstvo-yustitsii-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство юстиции Соединенных Штатов Америки
ministerstvo-finansov-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство финансов Соединенных Штатов Америки
avstraliyaАвстралия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты