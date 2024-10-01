Британия, США и Австралия ввели санкции против российской группы хакеров Evil Corp
Киев • УНН
16 членов российской хакерской группы Evil Corp попали под санкции Британии, США и Австралии. Группа атаковала британские учреждения, используя вредоносное ПО и программы-вымогатели, нанеся ущерб более чем на $100 млн.
Во вторник, 1 октября, Великобритания, США и Австралия ввели санкции против членов российской киберпреступной группировки Evil Corp. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает УНН.
Детали
В Лондоне объясняют, что Evil Corp занимались компрометацией британских учреждений здравоохранения, правительства и государственного сектора. Для этого они использовали вредоносное программное обеспечение и программы-вымогатели.
Под санкции Британии и ее партнеров попало сразу 16 членов российской киберпреступной группы Evil Corp. Среди них, в частности, Максим Якубец, который долгое время руководил операциями группировки и имеет вознаграждение в размере 5 миллионов долларов Министерством юстиции США.
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Якубец также поддерживал прочные связи между Evil Corp и российским государством, развивая отношения с ФСБ и российской военной разведкой (ГРУ).
Я считаю своей личной миссией наложить на Кремль весь арсенал санкций, который есть в нашем распоряжении. Путин построил коррумпированное мафиозное государство с собой в центре. Мы должны бороться с этим на каждом шагу, и сегодняшнее действие - это только начало
Дополнение
В Министерстве финансов США отметили, что Evil Corp - это российская киберпреступная организация, ответственная за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex.
Evil Corp использовала Dridex для заражения компьютеров и похищения учетных данных из сотен банков и других финансовых учреждений в более чем 40 странах мира, в результате чего американские и международные финансовые учреждения и их клиенты понесли убытки на сумму более 100 миллионов долларов.
Напомним,
В сентябре США ввели санкции против российских криптообменников для борьбы с киберпреступностью. Меры направлены на прекращение отмывания денег и финансирования преступной деятельности через виртуальные активы.