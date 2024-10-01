Британия, США и Австралия ввели санкции против российской группы хакеров Evil Corp

Во вторник, 1 октября, Великобритания, США и Австралия ввели санкции против членов российской киберпреступной группировки Evil Corp. Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает УНН.

Детали

В Лондоне объясняют, что Evil Corp занимались компрометацией британских учреждений здравоохранения, правительства и государственного сектора. Для этого они использовали вредоносное программное обеспечение и программы-вымогатели.

Под санкции Британии и ее партнеров попало сразу 16 членов российской киберпреступной группы Evil Corp. Среди них, в частности, Максим Якубец, который долгое время руководил операциями группировки и имеет вознаграждение в размере 5 миллионов долларов Министерством юстиции США.

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Якубец также поддерживал прочные связи между Evil Corp и российским государством, развивая отношения с ФСБ и российской военной разведкой (ГРУ).

Я считаю своей личной миссией наложить на Кремль весь арсенал санкций, который есть в нашем распоряжении. Путин построил коррумпированное мафиозное государство с собой в центре. Мы должны бороться с этим на каждом шагу, и сегодняшнее действие - это только начало