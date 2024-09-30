ЕС введет новый режим санкций против российских гибридных угроз - СМИ

Послы стран ЕС, как ожидается, в среду согласуют новый режим санкций против российских гибридных угроз. Венгрия согласилась на фокус на российских угрозах, санкции будут формализованы на следующей неделе, сообщил в понедельник редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Детали

«Послы ЕС в среду согласуют новый тематический режим санкций ЕС, направленный против российских гибридных угроз. Будет формализован на следующей неделе. Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем. Венгрия сначала хотела ввести общий режим санкций, но в конце концов согласилась, что он будет сосредоточен на российских угрозах», - написал Йозвяк.

Зеленский ввел новые санкции против рф, ирана и Китая