ЕС введет новый режим санкций против российских гибридных угроз - СМИ
Киев • УНН
Послы ЕС согласуют новый режим санкций против российских гибридных угроз. Венгрия согласилась на фокус на российских угрозах, санкции будут формализованы на следующей неделе, имена добавят позже.
Послы стран ЕС, как ожидается, в среду согласуют новый режим санкций против российских гибридных угроз. Венгрия согласилась на фокус на российских угрозах, санкции будут формализованы на следующей неделе, сообщил в понедельник редактор «Радио Свобода» по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.
Детали
«Послы ЕС в среду согласуют новый тематический режим санкций ЕС, направленный против российских гибридных угроз. Будет формализован на следующей неделе. Пока нет имен, но они будут добавлены в будущем. Венгрия сначала хотела ввести общий режим санкций, но в конце концов согласилась, что он будет сосредоточен на российских угрозах», - написал Йозвяк.
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