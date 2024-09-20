Зеленский ввел новые санкции против рф, ирана и Китая
Киев • УНН
Президент Украины подписал два указа о санкциях против физических и юридических лиц, связанных с агрессией против Украины. Ограничения касаются 6 лиц и компаний из РФ, Ирана и Китая сроком на 10 лет.
Ввел в действие новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с агрессией против Украины. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
19 сентября 2024 года Глава Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Санкции касаются как физических, так и юридических лиц.
Следовательно, указом №638 президент Украины ввел санкции против 6 физических лиц и 40 компаний из РФ, Ирана и Китая сроком на 10 лет.
Другой указ, №639, предусматривает санкции против двух российских предприятий - ООО «Завод судовой светотехники „Маяк“ и Федерального казенного предприятия „Казанский государственный казенный пороховой завод“.
Оба документа обязывают Министерство иностранных дел Украины проинформировать Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие государства об этих санкциях и инициировать введение подобных ограничений на международном уровне.
США запровадили санкції проти фінансової мережі рф і КНДР19 сентября 2024, 17:51 • 15418 просмотров