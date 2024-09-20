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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский ввел новые санкции против рф, ирана и Китая

Зеленский ввел новые санкции против рф, ирана и Китая

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20 сентября 2024, 04:08  •  9357 просмотра

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Президент Украины подписал два указа о санкциях против физических и юридических лиц, связанных с агрессией против Украины. Ограничения касаются 6 лиц и компаний из РФ, Ирана и Китая сроком на 10 лет.

Ввел в действие новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с агрессией против Украины. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

19 сентября 2024 года Глава Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Санкции касаются как физических, так и юридических лиц.

Следовательно, указом №638 президент Украины ввел санкции против 6 физических лиц и 40 компаний из РФ, Ирана и Китая сроком на 10 лет.

Другой указ, №639, предусматривает санкции против двух российских предприятий - ООО «Завод судовой светотехники „Маяк“ и Федерального казенного предприятия „Казанский государственный казенный пороховой завод“.

Оба документа обязывают Министерство иностранных дел Украины проинформировать Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие государства об этих санкциях и инициировать введение подобных ограничений на международном уровне.

США запровадили санкції проти фінансової мережі рф і КНДР19 сентября 2024, 17:51 • 15418 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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