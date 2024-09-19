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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США ввели санкции против финансовой сети рф и КНДР

США ввели санкции против финансовой сети рф и КНДР

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 17:51  •  1263 просмотра

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США ввели санкции против лиц и компаний, причастных к незаконным финансовым операциям между РФ и КНДР. Санкции направлены на сеть, связанную с двумя подсанкционными государственными банками Северной Кореи.

В четверг, 19 сентября, США ввели санкции против нескольких физических и юридических лиц, причастных к незаконным финансовым транзакциям между РФ и Северной Кореей. Об этом говорится в заявлении Минфина США, передает УНН.

Детали 

В ведомстве пояснили, что незаконная финансовая сеть между Москвой и Пхеньяном, на которую направлены новые санкции США, связана с двумя подсанкционными государственными банками КНДР - Внешнеторговым банком и Корейской банковской корпорацией «Квансон».

США стурбовані посиленням військової співпраці росії та КНДР - Держдеп 17 сентября 2024, 10:25 • 11855 просмотров

Именно через эти учреждения КНДР получает иностранную валюту для финансирования государственных программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Как выяснили в США для транзакций с этими банками Центробанк РФ использовал МРБ Банк, что в оккупированной Россией Южной Осетии.

Он играл роль подставной компании для российского ЦСМРБанка - его вице-президент Дмитрий Никулин открыл там счета для северокорейских банков и «координировал с представителями КНДР переводы миллионов долларов и рублей банкнотами».

МРБ Банк использовал часть северокорейских счетов для оплаты экспорта топлива из России в КНДР.

Также к финансовым схемам также причастна «Российская финансовая корпорация» - совместно с Внешнеторговым банком КНДР они основали подставную компанию в Москве, через которую Пхеньян получал средства.

Кроме того, в этой схеме участвовал и российский Таймер Банк, который перевел московской компании Stroytreyd LLC миллионы долларов для Внешнеторгового банка.

Все имущество вышеупомянутых физических и юридических лиц, находящееся во владении или под контролем граждан США, было заблокировано. Все организации, которые так или иначе на 50% или более принадлежали одному или нескольким подсанкционным лицам, тоже заблокировали.

Сегодняшние действия подчеркивают нашу значительную обеспокоенность усилиями России и КНДР по углублению финансового сотрудничества в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН

- заявил  исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брэдли Смит.

Напомним,

Как писал УНН летом во время визита президента рф владимира путина в пхеньян Северная Корея и россия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, углубляющее военное сотрудничество и взаимные оборонные обязательства.

Буданов: Постачання боєприпасів з КНДР до рф є серйозною загрозою15 сентября 2024, 01:29 • 103056 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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