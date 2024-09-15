Буданов: Поставки боеприпасов из КНДР в рф являются серьезной угрозой

Буданов заявил, что рост производства управляемых бомб рф и поставки артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи создают серьезные проблемы для украинских военных. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Буданов отметил, что поставки артиллерийских боеприпасов из Северной Кореи являются наибольшим беспокойством, по сравнению с другими формами поддержки, которые рф получает от своих союзников.

Он также подчеркнул, что расширение производства управляемых бомб рф является "большой проблемой" для украинских сил на передовой.

Буданов также отметил, что российское внутреннее планирование указывает на возможную нехватку кадров у москвы в середине следующего года.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к международным союзникам с призывом усилить поддержку систем противовоздушной обороны.

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