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Буданов: Постачання боєприпасів з КНДР до рф є серйозною загрозою

Буданов: Постачання боєприпасів з КНДР до рф є серйозною загрозою

Київ • УНН

 • 103196 перегляди

Керівник ГУР МО України заявив, що постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї та збільшення виробництва керованих бомб рф створюють серйозні проблеми для ЗСУ. Буданов також відзначив можливу нестачу кадрів у рф у 2024 році.

Буданов заявив, що зростання виробництва керованих бомб рф та постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створюють серйозні проблеми для українських військових. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Буданов зазначив, що постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї є найбільшим занепокоєнням, порівняно з іншими формами підтримки, які рф отримує від своїх союзників.

Він також підкреслив, що розширення виробництва керованих бомб рф є "великою проблемою" для українських сил на передовій.

Буданов також відзначив, що російське внутрішнє планування вказує на можливу нестачу кадрів у москви в середині наступного року.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних союзників із закликом посилити підтримку систем протиповітряної оборони.

Найближчі 2 місяці росію очікують серйозні заміни у силовому блоці - Буданов07.09.24, 18:03 • 82274 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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