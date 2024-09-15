Буданов: Постачання боєприпасів з КНДР до рф є серйозною загрозою
Київ • УНН
Керівник ГУР МО України заявив, що постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї та збільшення виробництва керованих бомб рф створюють серйозні проблеми для ЗСУ. Буданов також відзначив можливу нестачу кадрів у рф у 2024 році.
Буданов заявив, що зростання виробництва керованих бомб рф та постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї створюють серйозні проблеми для українських військових. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Буданов зазначив, що постачання артилерійських боєприпасів з Північної Кореї є найбільшим занепокоєнням, порівняно з іншими формами підтримки, які рф отримує від своїх союзників.
Він також підкреслив, що розширення виробництва керованих бомб рф є "великою проблемою" для українських сил на передовій.
Буданов також відзначив, що російське внутрішнє планування вказує на можливу нестачу кадрів у москви в середині наступного року.
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