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Найближчі 2 місяці росію очікують серйозні заміни у силовому блоці - Буданов

Найближчі 2 місяці росію очікують серйозні заміни у силовому блоці - Буданов

Київ • УНН

 • 82274 перегляди

Керівник ГУР МО України повідомив про заплановані зміни у силовому блоці Росії найближчим часом. Також зазначається, що фінансування війни власними коштами призведе до серйозних економічних наслідків для РФ до літа 2025 року.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що зовсім скоро в росії відбудуться зміни у силовому блоці. Про це він розповів в ефірі "Радіо Хартія", передає УНН.

Найближчі 2 місяці на росії сплановані серйозні заміни у силовому блоці. Я вони відбудуться — побачимо скоро

- сказав Буданов.

Нагадаємо 

росія фінансує війну власними коштами, що спричиняє значні фінансові втрати. За прогнозами, вже влітку 2025 року ці втрати почнуть серйозно впливати на економіку рф.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітика

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