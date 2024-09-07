Найближчі 2 місяці росію очікують серйозні заміни у силовому блоці - Буданов
Київ • УНН
Керівник ГУР МО України повідомив про заплановані зміни у силовому блоці Росії найближчим часом. Також зазначається, що фінансування війни власними коштами призведе до серйозних економічних наслідків для РФ до літа 2025 року.
Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що зовсім скоро в росії відбудуться зміни у силовому блоці. Про це він розповів в ефірі "Радіо Хартія", передає УНН.
Найближчі 2 місяці на росії сплановані серйозні заміни у силовому блоці. Я вони відбудуться — побачимо скоро
Нагадаємо
росія фінансує війну власними коштами, що спричиняє значні фінансові втрати. За прогнозами, вже влітку 2025 року ці втрати почнуть серйозно впливати на економіку рф.