Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что совсем скоро в России произойдут изменения в силовом блоке. Об этом он рассказал в эфире «Радио Хартия», передает УНН.

Ближайшие 2 месяца на россии спланированы серьезные замены в силовом блоке. Я они состоятся - увидим скоро - сказал Буданов.

Напомним

россия финансирует войну собственными средствами, что влечет значительные финансовые потери. По прогнозам, уже летом 2025 года эти потери начнут серьезно влиять на экономику рф.