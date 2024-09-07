Ближайшие 2 месяца Россию ожидают серьезные замены в силовом блоке - Буданов
Киев • УНН
Руководитель ГУР МО Украины сообщил о запланированных изменениях в силовом блоке России в ближайшее время. Также отмечается, что финансирование войны собственными средствами приведет к серьезным экономическим последствиям для РФ до лета 2025 года.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что совсем скоро в России произойдут изменения в силовом блоке. Об этом он рассказал в эфире «Радио Хартия», передает УНН.
Ближайшие 2 месяца на россии спланированы серьезные замены в силовом блоке. Я они состоятся - увидим скоро
Напомним
россия финансирует войну собственными средствами, что влечет значительные финансовые потери. По прогнозам, уже летом 2025 года эти потери начнут серьезно влиять на экономику рф.