США запровадили санкції проти фінансової мережі рф і КНДР
Київ • УНН
США запровадили санкції проти осіб і компаній, причетних до незаконних фінансових операцій між РФ та КНДР. Санкції спрямовані на мережу, пов'язану з двома підсанкційними державними банками Північної Кореї.
В четвер, 19 вересня, США запровадили санкції проти декількох фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконних фінансових транзакцій між рф та Північною Кореєю. Про це йдеться в заяві Мінфіну США, передає УНН.
Деталі
У відомстві пояснили, що незаконна фінансова мережа між Москвою та Пхеньяном, на яку спрямовані нові санкції США, пов’язана з двома підсанкційними державними банками КНДР – Зовнішньоторговельним банком та Корейською банківською корпорацією "Квансон".
США стурбовані посиленням військової співпраці росії та КНДР - Держдеп 17.09.24, 13:25 • 12454 перегляди
Саме через ці установи КНДР отримує іноземну валюту для фінансування державних програм зі створення зброї масового знищення і балістичних ракет.
Як з'ясували у США для транзакцій з цими банками Центробанк РФ використовував МРБ Банк, що в окупованій Росією Південній Осетії.
Він грав роль підставної компанії для російського ЦСМРБанку — його віцепрезидент Дмитрій Нікулін відкрив там рахунки для північнокорейських банків і "координував з представниками КНДР перекази мільйонів доларів і рублів банкнотами".
МРБ Банк використовував частину північнокорейських рахунків для оплати експорту палива з Росії до КНДР.
Також до фінансових схем також причетна "Російська фінансова корпорація" — спільно із Зовнішньоторговельним банком КНДР вони заснували підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував кошти.
Окрім того, у цій схемі брав участь і російський Таймер Банк, який переказав московській компанії Stroytreyd LLC мільйони доларів для Зовнішньоторговельного банку.
Усе майно вищезазначених фізичних і юридичних осіб, яке перебуває у володінні або під контролем громадян США, заблокували. Усі організації, які так чи інакше на 50% або більше належали одній чи кільком підсанкційним особам, теж заблокували.
Сьогоднішні дії підкреслюють нашу значну стурбованість зусиллями Росії та КНДР щодо поглиблення фінансового співробітництва в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН
Нагадаємо
Як писав УНН влітку під час візиту президента рф володимира путіна до Пхеньяну Північна Корея і росія підписали угоду про стратегічне партнерство, що поглиблює військову співпрацю і взаємні оборонні зобов'язання.
Буданов: Постачання боєприпасів з КНДР до рф є серйозною загрозою15.09.24, 04:29 • 103196 переглядiв