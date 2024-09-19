США запровадили санкції проти фінансової мережі рф і КНДР

В четвер, 19 вересня, США запровадили санкції проти декількох фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконних фінансових транзакцій між рф та Північною Кореєю. Про це йдеться в заяві Мінфіну США, передає УНН.

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У відомстві пояснили, що незаконна фінансова мережа між Москвою та Пхеньяном, на яку спрямовані нові санкції США, пов’язана з двома підсанкційними державними банками КНДР – Зовнішньоторговельним банком та Корейською банківською корпорацією "Квансон".

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Саме через ці установи КНДР отримує іноземну валюту для фінансування державних програм зі створення зброї масового знищення і балістичних ракет.

Як з'ясували у США для транзакцій з цими банками Центробанк РФ використовував МРБ Банк, що в окупованій Росією Південній Осетії.

Він грав роль підставної компанії для російського ЦСМРБанку — його віцепрезидент Дмитрій Нікулін відкрив там рахунки для північнокорейських банків і "координував з представниками КНДР перекази мільйонів доларів і рублів банкнотами".

МРБ Банк використовував частину північнокорейських рахунків для оплати експорту палива з Росії до КНДР.

Також до фінансових схем також причетна "Російська фінансова корпорація" — спільно із Зовнішньоторговельним банком КНДР вони заснували підставну компанію в Москві, через яку Пхеньян отримував кошти.

Окрім того, у цій схемі брав участь і російський Таймер Банк, який переказав московській компанії Stroytreyd LLC мільйони доларів для Зовнішньоторговельного банку.

Усе майно вищезазначених фізичних і юридичних осіб, яке перебуває у володінні або під контролем громадян США, заблокували. Усі організації, які так чи інакше на 50% або більше належали одній чи кільком підсанкційним особам, теж заблокували.

Сьогоднішні дії підкреслюють нашу значну стурбованість зусиллями Росії та КНДР щодо поглиблення фінансового співробітництва в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН - заявив виконувач обов'язків заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.

Нагадаємо

Як писав УНН влітку під час візиту президента рф володимира путіна до Пхеньяну Північна Корея і росія підписали угоду про стратегічне партнерство, що поглиблює військову співпрацю і взаємні оборонні зобов'язання.

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