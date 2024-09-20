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Зеленський ввів нові санкції проти рф, Ірану та Китаю

Зеленський ввів нові санкції проти рф, Ірану та Китаю

Київ • УНН

 • 46067 перегляди

Президент України підписав два укази про санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з агресією проти України. Обмеження стосуються 6 осіб та компаній з рф, Ірану та Китаю терміном на 10 років.

Увів у дію нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з агресією проти України. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

19 вересня 2024 року Глава України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Санкції стосуються як фізичних, так і юридичних осіб.

Відтак, указом №638 президент України запровадив санкції проти 6 фізичних осіб та 40 компаній з рф, Ірану та Китаю терміном на 10 років.

Інший указ, №639, передбачає санкції проти двох російських підприємств – ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк" і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".

Обидва документи зобов'язують Міністерство закордонних справ України поінформувати Європейський Союз, Сполучені Штати та інші держави про ці санкції та ініціювати введення подібних обмежень на міжнародному рівні.

США запровадили санкції проти фінансової мережі рф і КНДР19.09.24, 20:51 • 19764 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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