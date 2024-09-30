ЄС запровадить новий режим санкцій проти російських гібридних загроз - ЗМІ
Київ • УНН
Посли ЄС погодять новий режим санкцій проти російських гібридних загроз. Угорщина погодилася на фокус на російських загрозах, санкції будуть формалізовані наступного тижня, імена додадуть пізніше.
Посли країн ЄС, як очікується, у середу погодять новий режим санкцій проти російських гібридних загроз. Угорщина погодилася на фокус на російських загрозах, санкції будуть формалізовані наступного тижня, повідомив у понеділок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.
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"Посли ЄС у середу погодять новий тематичний режим санкцій ЄС, спрямований проти російських гібридних загроз. Буде формалізовано наступного тижня. Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому. Угорщина спочатку хотіла запровадити загальний режим санкцій, але зрештою погодилася, що він буде зосереджений на російських загрозах", - написав Йозвяк.
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