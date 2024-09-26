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США вводять санкції проти російських криптообмінників

США вводять санкції проти російських криптообмінників

Київ • УНН

 • 17673 перегляди

Мінфін США запроваджує санкції проти російських криптообмінників для боротьби з кіберзлочинністю. Заходи спрямовані на припинення відмивання грошей та фінансування злочинної діяльності через віртуальні активи.

США запроваджують санкції проти російських криптообмінників у боротьбі з кіберзлочинністю. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає УНН.

Деталі

Міністерство фінансів США оголосило про нові заходи у боротьбі з російськими кіберзлочинними мережами, спрямовані на припинення відмивання грошей та фінансування злочинної діяльності. Мережа боротьби з фінансовими злочинами визначила російський обмінник криптовалюти PM2BTC, пов'язаний із Сергієм Сергійовичем Івановим, як "основу відмивання грошей".

Одночасно Управління з контролю за іноземними активами наклало санкції на Іванова та Cryptex, криптовалютну біржу, зареєстровану в Сент-Вінсенті та Гренадинах, яка активно працює в терористичній рф.

Дані зусилля США спрямовані на захист фінансової системи та запобігання використанню віртуальних активів для незаконної діяльності.

США запровадили нові санкції проти міноборони рф11.01.24, 20:02 • 29452 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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ministerstvo-finansiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyМіністерство фінансів Сполучених Штатів Америки
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