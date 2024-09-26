США вводят санкции против российских криптообменников в борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

Министерство финансов США объявило о новых мерах по борьбе с российскими киберпреступными сетями, направленных на пресечение отмывания денег и финансирования преступной деятельности. Сеть борьбы с финансовыми преступлениями определила российский обменник криптовалюты PM2BTC, связанный с Сергеем Сергеевичем Ивановым, как "основу отмывания денег".

Одновременно Управление по контролю за иностранными активами наложило санкции на Иванова и Cryptex, криптовалютную биржу, зарегистрированную в Сент-Винсенте и Гренадинах, которая активно работает в террористической рф.

Данные усилия США направлены на защиту финансовой системы и предотвращение использования виртуальных активов для незаконной деятельности.

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