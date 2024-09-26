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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
США вводят санкции против российских криптообменников

США вводят санкции против российских криптообменников

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 20:43  •  758 просмотра

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Минфин США вводит санкции против российских криптообменников для борьбы с киберпреступностью. Меры направлены на прекращение отмывания денег и финансирования преступной деятельности через виртуальные активы.

США вводят санкции против российских криптообменников в борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.

Детали

Министерство финансов США объявило о новых мерах по борьбе с российскими киберпреступными сетями, направленных на пресечение отмывания денег и финансирования преступной деятельности. Сеть борьбы с финансовыми преступлениями определила российский обменник криптовалюты PM2BTC, связанный с Сергеем Сергеевичем Ивановым, как "основу отмывания денег".

Одновременно Управление по контролю за иностранными активами наложило санкции на Иванова и Cryptex, криптовалютную биржу, зарегистрированную в Сент-Винсенте и Гренадинах, которая активно работает в террористической рф.

Данные усилия США направлены на защиту финансовой системы и предотвращение использования виртуальных активов для незаконной деятельности.

США ввели новые санкции против минобороны рф11 января 2024, 18:02 • 29207 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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