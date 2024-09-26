США вводят санкции против российских криптообменников
Киев • УНН
Минфин США вводит санкции против российских криптообменников для борьбы с киберпреступностью. Меры направлены на прекращение отмывания денег и финансирования преступной деятельности через виртуальные активы.
США вводят санкции против российских криптообменников в борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщает Министерство финансов США, передает УНН.
Детали
Министерство финансов США объявило о новых мерах по борьбе с российскими киберпреступными сетями, направленных на пресечение отмывания денег и финансирования преступной деятельности. Сеть борьбы с финансовыми преступлениями определила российский обменник криптовалюты PM2BTC, связанный с Сергеем Сергеевичем Ивановым, как "основу отмывания денег".
Одновременно Управление по контролю за иностранными активами наложило санкции на Иванова и Cryptex, криптовалютную биржу, зарегистрированную в Сент-Винсенте и Гренадинах, которая активно работает в террористической рф.
Данные усилия США направлены на защиту финансовой системы и предотвращение использования виртуальных активов для незаконной деятельности.
США ввели новые санкции против минобороны рф11 января 2024, 18:02 • 29207 просмотров