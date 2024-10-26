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Китайські хакери атакували телефони, пов'язані з кампанією Гарріс - Reuters

Київ • УНН

 • 21887 перегляди

Хакери з Китаю, які зламали Verizon, атакували телефони людей з кампанії Камали Гарріс. Під удар також могли потрапити телефони Дональда Трампа та його соратника Джея Ді Венса.

Китайські хакери атакували телефони, пов'язані з кампанією Гарріс - Reuters

Китайські хакери, які зламали систему Verizon, атакували телефони людей, пов'язаних з кампанією кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс. Про це з посиланням на джерело пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Китайські хакери, які зламали систему Verizon, атакували телефони людей, пов'язаних з кампанією кандидата в президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс. Про кібератаку на кампанію Камали Гарріс Reuters стало відомо від джерела, яке зберігає анонімність.

Додамо

За повідомленнями ЗМІ, під удар потрапили також кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп і його близький соратник Джей Ді Венс. The New York Times повідомила, що слідчі працюють над тим, щоб визначити, які повідомлення, якщо такі були, були отримані від Трампа і Венса.

Члени команди Трампа не підтвердили, що телефони Трампа і Венса були атаковані.

Найбільша телекомунікаційна компанія США Verizon заявила, що їй відомо про спробу атакувати американські телекомунікаційні компанії і зібрати розвідувальну інформацію, компанія додала, що співпрацює з правоохоронними органами.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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