Китайские хакеры атаковали телефоны, связанные с кампанией Харрис - Reuters
Киев • УНН
Хакеры из Китая, которые взломали Verizon, атаковали телефоны людей из кампании Камалы Харрис. Под удар также могли попасть телефоны Дональда Трампа и его соратника Джея Ди Венса.
Китайские хакеры, которые взломали систему Verizon, атаковали телефоны людей, связанных с кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом со ссылкой на источник пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Китайские хакеры, которые взломали систему Verizon, атаковали телефоны людей, связанных с кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. О кибератаке на кампанию Камалы Харрис Reuters стало известно от источника, который сохраняет анонимность.
Добавим
По сообщениям СМИ, под удар попали также кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и его близкий соратник Джей Ди Вэнс. The New York Times сообщила, что следователи работают над тем, чтобы определить, какие сообщения, если таковые имелись, были получены от Трампа и Вэнса.
Члены команды Трампа не подтвердили, что телефоны Трампа и Вэнса были атакованы.
Крупнейшая телекоммуникационная компания США Verizon заявила, что ей известно о попытке атаковать американские телекоммуникационные компании и собрать разведывательную информацию, компания добавила, что сотрудничает с правоохранительными органами.
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