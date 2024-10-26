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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китайские хакеры атаковали телефоны, связанные с кампанией Харрис - Reuters

Китайские хакеры атаковали телефоны, связанные с кампанией Харрис - Reuters

Киев  •  УНН

14:59 • 5458 просмотра

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Хакеры из Китая, которые взломали Verizon, атаковали телефоны людей из кампании Камалы Харрис. Под удар также могли попасть телефоны Дональда Трампа и его соратника Джея Ди Венса.

Китайские хакеры, которые взломали систему Verizon, атаковали телефоны людей, связанных с кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом со ссылкой на источник пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Китайские хакеры, которые взломали систему Verizon, атаковали телефоны людей, связанных с кампанией кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис. О кибератаке на кампанию Камалы Харрис Reuters стало известно от источника, который сохраняет анонимность.

Добавим

По сообщениям СМИ, под удар попали также кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и его близкий соратник Джей Ди Вэнс. The New York Times сообщила, что следователи работают над тем, чтобы определить, какие сообщения, если таковые имелись, были получены от Трампа и Вэнса.

Члены команды Трампа не подтвердили, что телефоны Трампа и Вэнса были атакованы.

Крупнейшая телекоммуникационная компания США Verizon заявила, что ей известно о попытке атаковать американские телекоммуникационные компании и собрать разведывательную информацию, компания добавила, что сотрудничает с правоохранительными органами.

Северокорейские хакеры атаковали немецкого производителя ракет Iris-T27 сентября 2024, 21:21 • 18271 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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