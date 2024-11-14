Агентство закупок венгерской армии атаковано международной хакерской группой

Хакеры требовали от венгерского государства выкуп в пять миллионов долларов за то, чтобы не публиковать данные. Впоследствии в даркнете появились скриншоты секретной военной информации.

Пишет УНН с ссылкой на Hang.hu и 444.hu.

Агентство оборонных закупок (VBÜ) подверглось атаке хакеров, которые зашифровали файлы государственной компании, отвечающей за оборонные и безопасностные закупки венгерских военных и правоохранительных органов. Хакеры требуют выкуп в размере пяти миллионов долларов чтобы разблокировать их, иначе они будут обнародованы.

Но впоследствии появилась информация, что десятки скриншотов незаконно полученных материалов уже опубликованы, - это возможно сделано хакерами для того, чтобы подчеркнуть запрос.

Речь идет о сверхчувствительных материалах, оборонных закупках, внутренней переписке, реальных возможностях вооруженных сил Венгрии. Исходя из широкого спектра деятельности и количества сотрудников (97 человек), понятно, что уже обнародованные документы - это лишь малая часть того, что попало в руки шантажистов, но и среди них есть несколько, которые являются чувствительными с точки зрения военной и национальной безопасности