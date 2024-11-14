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Агентство закупок венгерской армии атаковано международной хакерской группой

Киев  •  УНН

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Хакерская группа INC Ransomware взломала и зашифровала файлы Агентства оборонных закупок Венгрии. Злоумышленники требуют $5 млн выкупа и уже опубликовали часть секретных военных документов в даркнете.

Хакеры требовали от венгерского государства выкуп в пять миллионов долларов за то, чтобы не публиковать данные. Впоследствии в даркнете появились скриншоты секретной военной информации.

Пишет УНН с ссылкой на Hang.hu и 444.hu.

Агентство оборонных закупок (VBÜ) подверглось атаке хакеров, которые зашифровали файлы государственной компании, отвечающей за оборонные и безопасностные закупки венгерских военных и правоохранительных органов. Хакеры требуют выкуп в размере пяти миллионов долларов чтобы разблокировать их, иначе они будут обнародованы.

Но впоследствии появилась информация, что десятки скриншотов незаконно полученных материалов уже опубликованы, - это возможно сделано хакерами для того, чтобы подчеркнуть запрос.

Речь идет о сверхчувствительных материалах, оборонных закупках, внутренней переписке, реальных возможностях вооруженных сил Венгрии. Исходя из широкого спектра деятельности и количества сотрудников (97 человек), понятно, что уже обнародованные документы - это лишь малая часть того, что попало в руки шантажистов, но и среди них есть несколько, которые являются чувствительными с точки зрения военной и национальной безопасности

, - пишет 444.hu.

Министерство обороны признало нападение, но согласно предварительному сообщению правительства, никаких конфиденциальных данных о военной структуре в утечке не было.

Также отмечается, что нападение произошло в октябре 2024 года. 

Атака, вероятно, была осуществлена с использованием программы-вымогателя, цитирует портал Hang эксперта по IT-безопасности Ференца Фреша. Он первым обнародовал информацию о хакерской атаке на своей странице в Facebook.

Указывается, что INC Ransomware атаковала, загрузила и зашифровала все содержимое файлового сервера Агентства оборонных закупок.

Microsoft обнаружила масштабную фишинговую атаку от российских хакеров Midnight Blizzard30 окт. 2024, 08:00 • 14899 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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