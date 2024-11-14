Агентство закупок венгерской армии атаковано международной хакерской группой
Киев • УНН
Хакерская группа INC Ransomware взломала и зашифровала файлы Агентства оборонных закупок Венгрии. Злоумышленники требуют $5 млн выкупа и уже опубликовали часть секретных военных документов в даркнете.
Хакеры требовали от венгерского государства выкуп в пять миллионов долларов за то, чтобы не публиковать данные. Впоследствии в даркнете появились скриншоты секретной военной информации.
Пишет УНН с ссылкой на Hang.hu и 444.hu.
Агентство оборонных закупок (VBÜ) подверглось атаке хакеров, которые зашифровали файлы государственной компании, отвечающей за оборонные и безопасностные закупки венгерских военных и правоохранительных органов. Хакеры требуют выкуп в размере пяти миллионов долларов чтобы разблокировать их, иначе они будут обнародованы.
Но впоследствии появилась информация, что десятки скриншотов незаконно полученных материалов уже опубликованы, - это возможно сделано хакерами для того, чтобы подчеркнуть запрос.
Речь идет о сверхчувствительных материалах, оборонных закупках, внутренней переписке, реальных возможностях вооруженных сил Венгрии. Исходя из широкого спектра деятельности и количества сотрудников (97 человек), понятно, что уже обнародованные документы - это лишь малая часть того, что попало в руки шантажистов, но и среди них есть несколько, которые являются чувствительными с точки зрения военной и национальной безопасности
Министерство обороны признало нападение, но согласно предварительному сообщению правительства, никаких конфиденциальных данных о военной структуре в утечке не было.
Также отмечается, что нападение произошло в октябре 2024 года.
Атака, вероятно, была осуществлена с использованием программы-вымогателя, цитирует портал Hang эксперта по IT-безопасности Ференца Фреша. Он первым обнародовал информацию о хакерской атаке на своей странице в Facebook.
Указывается, что INC Ransomware атаковала, загрузила и зашифровала все содержимое файлового сервера Агентства оборонных закупок.
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