Российские хакеры годами похищали секретные документы судов США

В течение многих лет российские правительственные хакеры имели доступ к системе хранения судебных записей в США, похищая конфиденциальные документы, засекреченные по решению судей. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

По словам источников, знакомых с ситуацией, и отчета, с которым ознакомилось издание, российские правительственные хакеры годами скрывались в системе хранения записей судов США и похитили конфиденциальные документы, которые судьи распорядились скрыть от общественности.

В отчете об инциденте говорится, что злоумышленники несколько лет имели доступ к информации, которая должна была быть защищенной. Они получили доступ, воспользовавшись украденными учетными данными пользователей и уязвимостью кибербезопасности на устаревшем сервере, используемом федеральными судебными органами. В отчете также говорится о том, что хакеры целенаправленно искали засекреченные записи - говорится в сообщении Bloomberg.

Имена злоумышленников в отчете не сообщаются. Однако следователи обнаружили доказательства того, что это была группа хакеров, спонсируемая РФ.

Непонятно, когда именно хакеры впервые проникли в систему и когда об этом стало известно. Отмечается, что осенью прошлого года судебные органы наняли фирму, специализирующуюся на кибербезопасности, для решения проблемы.

Как сообщает Bloomberg, хакеры нацелились на засекреченные документы, связанные со шпионажем и другими важными делами, включая мошенничество, отмывание денег и деятельность агентов иностранных правительств.

"Эти судебные протоколы - одни из самых ценных документов, которые есть в распоряжении нашего правительства, особенно в отношении лиц, упомянутых в них", - сказал Джейк Браун, занимавший должность первого заместителя национального директора по кибербезопасности в Белом доме при президенте Джо Байдене.

