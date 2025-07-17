В Европе провели масштабную операцию против сети пророссийских хакеров: подробности

Правоохранительные органы более десяти европейских государств, а также Канады и США провели совместную операцию, направленную против масштабной сети пророссийских хакеров NoName057(16). Об этом информирует УНН со ссылкой на Европол.

Детали

С 14 по 17 июля была проведена совместная международная операция "Иствуд", координируемая Европолом и Евроюстом, направленная против киберпреступной сети NoName057(16). Правоохранительные и судебные органы Чехии, Франции, Финляндии, Германии, Италии, Литвы, Польши, Испании, Швеции, Швейцарии, Нидерландов и США одновременно приняли меры против преступников и инфраструктуры пророссийской киберпреступной сети. Расследование также поддерживалось ENISA, а также Бельгией, Канадой, Эстонией, Данией, Латвией, Румынией и Украиной.

В результате операции была разрушена инфраструктура для осуществления кибератак, состоящая из более чем ста компьютерных систем по всему миру.

Правоохранители Германии в свою очередь выдали шесть ордеров на арест злоумышленников, из них двоим инкриминируют организацию деятельности NoName057(16). Их, а также еще одного подозреваемого, объявили в международный розыск.

В общей сложности национальные власти выдали семь ордеров на арест, направленных, в частности, против шести граждан России за их участие в преступной деятельности NoName057(16) - говорится в сообщении.

Хакеры группировки NoName057(16) сначала осуществляли операции против Украины, но впоследствии расширили свою деятельность и против стран Евросоюза и НАТО.

Общие результаты операции "Иствуд"

2 ареста (1 предварительный арест во Франции и 1 в Испании)

Выдано 7 ордеров на арест (6 Германией и 1 Испанией)

24 обыска домов (2 в Чехии, 1 во Франции, 3 в Германии, 5 в Италии, 12 в Испании, 1 в Польше)

Опрошено 13 человек (2 в Германии, 1 во Франции, 4 в Италии, 1 в Польше, 5 в Испании)

Более 1000 сторонников, 15 из которых - администраторы, уведомлены о своей юридической ответственности через программу обмена сообщениями.

Более 100 серверов по всему миру вышли из строя

Основная часть основной инфраструктуры NoName057(16) отключена

Отмечается, что преступники, связанные с киберпреступной сетью NoName057(16), в первую очередь были нацелены на Украину, но затем переключили свое внимание на нападения на страны, которые поддерживают Украину в обороне против российской агрессивной войны, многие из которых являются членами НАТО.

По данным Европола, национальные власти сообщили о ряде кибератак, связанных с преступной деятельностью NoName057(16). В 2023 и 2024 годах преступная сеть участвовала в атаках на шведские органы власти и банковские сайты. С начала расследования в ноябре 2023 года в Германии было зафиксировано 14 отдельных волн атак, направленных против более чем 250 компаний и учреждений.

В Швейцарии несколько атак также было совершено в июне 2023 года во время видеообращения Украины к Объединенному парламенту и в июне 2024 года во время Мирного саммита для Украины в Бюргенштоке. Недавно власти Нидерландов подтвердили, что атака, связанная с этой сетью, была совершена во время последнего саммита НАТО в Нидерландах.

Напомним

Пророссийская хакерская группировка взяла на себя ответственность за кибератаку, в результате которой был отключен веб-сайт испанской компании Santa Barbara Systems, занимающейся модернизацией танков Leopard для Украины.

Российские хакеры атаковали несколько правительственных сайтов Швейцарии во время визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономический форум в Давосе.

Пророссийская хакерская группа продолжила атаки на веб-сайты швейцарского правительства и организаций накануне Саммита мира по Украине.

Группа российских веб-сайтов публикует конфиденциальные данные украинских военных и их семей, используя технические службы в Словакии. Целью является публичное унижение и запугивание, что является частью информационно-психологической войны.