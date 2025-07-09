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російські сайти публікують дані українських військових та їхніх родин через словацькі сервери - дослідження

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Група російських вебсайтів публікує конфіденційні дані українських військових та їхніх родин, використовуючи технічні служби у Словаччині. Метою є публічне приниження та залякування, що є частиною інформаційно-психологічної війни.

російські сайти публікують дані українських військових та їхніх родин через словацькі сервери - дослідження

Група російських вебсайтів поширила агресію в онлайн-простір. Вони публікують конфіденційні дані українських військових та їхніх родин, при цьому працюючи також через технічні служби у Словаччині. Про це повідомляє Aktuality посилаючись на дослідження Центру імені Яна Куцяка, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ці сайти публікують конфіденційну інформацію не лише про українських військових і членів їхніх родин, а й про громадських діячів із України, Словаччини, Польщі, Чехії та Угорщини.

Метою кампанії є публічне приниження, залякування та організація переслідувань – явище, яке в інтернеті називають "доксингом".

Зауважується, що серед технічних партнерів цих сайтів – компанія StormWall, зареєстрована у Словаччині, але з російськими власниками. 

Ця компанія, за інформацією, надає хостинг та інші технічні послуги не лише для окремих доксинг-платформ, а й для одного з ключових пропагандистських ресурсів кремля – сайту NewsFront.

Серед інструментів, які використовують російські оператори, – так звана "доксинг-Вікіпедія" – спеціально створені сайти, де систематично публікують персональні дані про військових, активістів, політиків та навіть родини загиблих або полонених українців. 

Така діяльність є частиною ширшої інформаційно-психологічної війни, яку росія веде проти України та її союзників

- йдеться у статті.

У Німеччині зростає рівень кіберзлочинності через атаки проросійських хакерів - ЗМІ03.06.25, 18:14 • 3547 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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