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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские сайты публикуют данные украинских военных и их семей через словацкие серверы - исследование

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Группа российских веб-сайтов публикует конфиденциальные данные украинских военных и их семей, используя технические службы в Словакии. Целью является публичное унижение и запугивание, что является частью информационно-психологической войны.

российские сайты публикуют данные украинских военных и их семей через словацкие серверы - исследование

Группа российских веб-сайтов распространила агрессию в онлайн-пространство. Они публикуют конфиденциальные данные украинских военных и их семей, при этом работая также через технические службы в Словакии. Об этом сообщает Aktuality со ссылкой на исследование Центра имени Яна Куцяка, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эти сайты публикуют конфиденциальную информацию не только об украинских военных и членах их семей, но и об общественных деятелях из Украины, Словакии, Польши, Чехии и Венгрии.

Целью кампании является публичное унижение, запугивание и организация преследований – явление, которое в интернете называют "доксингом".

Отмечается, что среди технических партнеров этих сайтов – компания StormWall, зарегистрированная в Словакии, но с российскими владельцами. 

Эта компания, по информации, предоставляет хостинг и другие технические услуги не только для отдельных доксинг-платформ, но и для одного из ключевых пропагандистских ресурсов кремля – сайта NewsFront.

Среди инструментов, которые используют российские операторы, – так называемая "доксинг-Википедия" – специально созданные сайты, где систематически публикуют персональные данные о военных, активистах, политиках и даже семьях погибших или пленных украинцев. 

Такая деятельность является частью более широкой информационно-психологической войны, которую россия ведет против Украины и ее союзников

- говорится в статье.

В Германии растет уровень киберпреступности из-за атак пророссийских хакеров – СМИ 03.06.25, 18:14 • 3547 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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