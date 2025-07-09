российские сайты публикуют данные украинских военных и их семей через словацкие серверы - исследование

Группа российских веб-сайтов распространила агрессию в онлайн-пространство. Они публикуют конфиденциальные данные украинских военных и их семей, при этом работая также через технические службы в Словакии. Об этом сообщает Aktuality со ссылкой на исследование Центра имени Яна Куцяка, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эти сайты публикуют конфиденциальную информацию не только об украинских военных и членах их семей, но и об общественных деятелях из Украины, Словакии, Польши, Чехии и Венгрии.

Целью кампании является публичное унижение, запугивание и организация преследований – явление, которое в интернете называют "доксингом".

Отмечается, что среди технических партнеров этих сайтов – компания StormWall, зарегистрированная в Словакии, но с российскими владельцами.

Эта компания, по информации, предоставляет хостинг и другие технические услуги не только для отдельных доксинг-платформ, но и для одного из ключевых пропагандистских ресурсов кремля – сайта NewsFront.

Среди инструментов, которые используют российские операторы, – так называемая "доксинг-Википедия" – специально созданные сайты, где систематически публикуют персональные данные о военных, активистах, политиках и даже семьях погибших или пленных украинцев.

Такая деятельность является частью более широкой информационно-психологической войны, которую россия ведет против Украины и ее союзников - говорится в статье.

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