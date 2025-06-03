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Нью-Йорк Таймс

В Германии растет уровень киберпреступности из-за атак пророссийских хакеров – СМИ

Киев • УНН

 • 736 просмотра

В Германии киберпреступность возросла до рекордного уровня из-за атак пророссийских и антиизраильских групп. Убытки достигли 178,6 млрд евро, уровень раскрытия преступлений - 32%.

В Германии растет уровень киберпреступности из-за атак пророссийских хакеров – СМИ

В прошлом году киберпреступность в Германии выросла до рекордного уровня из-за хакерских атак пророссийских и антиизраильских групп, а правительство заявило, что усилит контрмеры для борьбы с ней. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на Федеральное управление по борьбе с преступностью (BKA), пишет УНН.

Детали

Киберпреступность представляет все большую угрозу нашей безопасности. Она становится все более агрессивной, но наши контрстратегии также становятся более профессиональными

– сказал министр внутренних дел Германии Александер Добриндт.

В прошлом году в Германии было зафиксировано 131 391 случай киберпреступности, а еще 201 877 случаев было совершено из-за границы или из неизвестного места, говорится в отчете BKA.

По данным BKA, хакерские атаки на немецкие цели были осуществлены преимущественно пророссийскими или антиизраильскими группами. Основными мишенями были преимущественно государственные и федеральные учреждения.

В частности, активно применялись программы-вымогатели, когда преступники копировали и шифровали данные. Это является одной из главных угроз, о которой в 2024 году сообщили 950 компаний и институтов.

В Microsoft предупредили, что российские кибератаки становятся все более агрессивными14.06.24, 15:40 • 14477 просмотров

Немецкая цифровая ассоциация Bitkom заявила, что убытки, нанесенные кибератаками, в прошлом году составили 178,6 миллиарда евро, что примерно на 30,4 миллиарда евро больше, чем в предыдущем году.

Добриндт сказал, что правительство планирует расширить правовые возможности, которые органы власти могут использовать для борьбы с киберпреступностью, и установить более высокие стандарты безопасности для компаний.

Глава BKA Хольгер Мюнх обратил внимание на успехи в борьбе с киберпреступностью. В частности, он отметил успешное закрытие онлайн-площадок для торговли оружием.

В то же время он отметил, что постоянной проблемой остается то, что большинство преступников действуют из-за границы. Уровень раскрытия киберпреступлений составляет лишь 32 %, что значительно ниже общего уровня раскрытия уголовных правонарушений в 58 %.

Дополнение

Международная спецоперация разоблачила российскую сеть хакеров, которые заразили более 300 тысяч устройств в разных странах. Среди подозреваемых есть россияне и украинец, расследование продолжается.

16 членов российской хакерской группы Evil Corp попали под санкции Британии, США и Австралии. Группа атаковала британские учреждения, используя вредоносное ПО и программы-вымогатели, нанеся ущерб на более чем $100 млн.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧПНовости МираТехнологии
Федеральное управление уголовной полиции (Германия)
Австралия
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
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