российские кибератаки на иностранные правительства и организации становятся более агрессивными и их становится все труднее предотвратить. Об этом заявил вице-президент Microsoft Брэд Смит, пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Смит выступил перед комитетом по внутренней безопасности Палаты представителей США заявил. Он рассказал, что российская Служба внешней разведки до сих пор остается "одним из самых обеспеченных ресурсами" и мощным "киберагентством в мире".

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По его словам, российская СВР стала более агрессивной за последний год. Вице-президент Microsoft объяснил, что теперь когда специалисты обнаруживают деятельность рф в интернет-среде, то она не выходит из нее, а наоборот - удваивает свои атаки.

Смит отметил, что в таком случае ситуация превращается в своеобразный "рукопашный бой" в киберпространстве.

Дополнение

Кроме того, вице-президент Microsoft предупредил о прямой связи между деятельностью государств и киберпреступностью, особенно в России и Северной Корее.

Одно дело участвовать в кибербое с четырьмя отдельными противниками [Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном], но совсем другой сценарий, если две или все четыре из этих стран будут действовать в тандеме - Брэд Смит сказал, что

Напомним

Швейцария подверглась незначительным кибератакам на правительственные веб-сайты и организации, участвующие в Саммите мира, которые вызвали незначительные перебои в работе.