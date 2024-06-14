У Microsoft попередили, що російські кібератаки стають дедалі агресивнішими

російські кібератаки на іноземні уряди та організації стають агресивнішими і їм стає все важче запобігти. Про це заявив віцепрезидент Microsoft Бред Сміт, пише Sky News, передає УНН.

Деталі

Сміт виступив перед комітетом із внутрішньої безпеки Палати представників США заявив. Він розповів, що російська Служба зовнішньої розвідки і досі лишається "одним із найбільш забезпечених ресурсами" і потужним "кіберагентством у світі".

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За його словами, російська СЗР стала більш агресивною за останній рік. Віцепрезидент Microsoft пояснив, що тепер коли фахівці виявляють діяльність рф в інтернет-середовищі, то вона не виходить із нього, а навпаки - подвоює свої атаки.

Сміт зауважив, що у такому випадку ситуація перетворюється у своєрідний "рукопашний бій" у кіберпросторі.

Доповнення

Окрім того, віцепрезидент Microsoft попередив про прямий зв'язок між діяльністю держав і кіберзлочинністю, особливо у Росії та Північній Кореї.

Одна справа брати участь у кібербою із чотирма окремими противниками [Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном], але зовсім інший сценарій, якщо дві чи всі чотири з цих країн діятимуть у тандемі