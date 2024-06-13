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У Швейцарії сайти органів влади зазнали кібератак напередодні Саміту миру

У Швейцарії сайти органів влади зазнали кібератак напередодні Саміту миру

Київ • УНН

 • 15884 перегляди

Швейцарія зазнала незначних кібератак на урядові веб-сайти та організації, що беруть участь в Саміті миру, які спричинили незначні перебої в роботі, але не мали значного впливу, і влада очікує, що під час саміту буде більше атак.

Імовірно, через Саміт миру сьогодні вранці на сайт Федеральної ради Швейцарії та інших органів влади країни відбулися кібератаки. Подібних нападів очікують і під час саміту. Про це повідомило Федеральне відомство з кібербезпеки Швейцарії (Bacs), передає УНН.

За словами швецарського відомства, атаки знаходяться в межах очікуваного діапазону, і наразі немає гострої загрози.

"Атаки ... призвели до незначних збоїв. Однак несправності були в межах зазначеного діапазону допуску. Робота постраждалих підрозділів істотно не постраждала", - йдеться у повідомленні

Окрім веб-сайтів федерального уряду, від атак також постраждали організації, які беруть участь у саміті.

Додамо

Серед іншого, як оголосив федеральний уряд, постраждала митниця. Там оформлення митних декларацій перевели на екстрений порядок. Трохи більше ніж через годину системи повернулися до нормального стану.

Крім того,  у Швейцарії очікують збільшення кібератак напередодні Саміту миру.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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