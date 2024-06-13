В Швейцарии сайты органов власти подверглись кибератакам накануне Саммита мира

Предположительно, из-за Саммита мира сегодня утром на сайт Федерального совета Швейцарии и других органов власти страны произошли кибератаки. Подобных нападений ожидают и во время саммита. Об этом сообщило Федеральное ведомство по кибербезопасности Швейцарии (Bacs), передает УНН.

По словам швецарского ведомства, атаки находятся в пределах ожидаемого диапазона, и пока нет острой угрозы.

"Атаки ... привели к незначительным сбоям. Однако неисправности были в пределах указанного диапазона допуска. Работа пострадавших подразделений существенно не пострадала", - говорится в сообщении

Кроме веб-сайтов федерального правительства, от атак также пострадали организации, участвующие в саммите.

Добавим

Среди прочего, как объявило федеральное правительство, пострадала таможня. Там оформление таможенных деклараций перевели на экстренный порядок. Чуть больше чем через час системы вернулись к нормальному состоянию.

Кроме того, в Швейцарии ожидают увеличения кибератак накануне Саммита мира.