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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Швейцарии сайты органов власти подверглись кибератакам накануне Саммита мира

В Швейцарии сайты органов власти подверглись кибератакам накануне Саммита мира

Киев  •  УНН

13 июня 2024, 17:51  •  4924 просмотра

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Швейцария подверглась незначительным кибератакам на правительственные веб-сайты и организации, участвующие в Саммите мира, которые вызвали незначительные перебои в работе, но не имели значительного влияния, и власти ожидают, что во время саммита будет больше атак.

Предположительно, из-за Саммита мира сегодня утром на сайт Федерального совета Швейцарии и других органов власти страны произошли кибератаки. Подобных нападений ожидают и во время саммита. Об этом сообщило Федеральное ведомство по кибербезопасности Швейцарии (Bacs), передает УНН.

По словам швецарского ведомства, атаки находятся в пределах ожидаемого диапазона, и пока нет острой угрозы.

"Атаки ... привели к незначительным сбоям. Однако неисправности были в пределах указанного диапазона допуска. Работа пострадавших подразделений существенно не пострадала", - говорится в сообщении

Кроме веб-сайтов федерального правительства, от атак также пострадали организации, участвующие в саммите.

Добавим

Среди прочего, как объявило федеральное правительство, пострадала таможня. Там оформление таможенных деклараций перевели на экстренный порядок. Чуть больше чем через час системы вернулись к нормальному состоянию.

Кроме того,  в Швейцарии ожидают увеличения кибератак накануне Саммита мира.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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