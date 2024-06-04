Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  70345 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  104335 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  105770 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  104024 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  74567 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  119330 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  63955 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  60961 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115368 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  118108 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Новости по теме
Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

  •  2619 просмотра
На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок

На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок

  •  2631 просмотра
В пятницу Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном

В пятницу Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном

  •  4047 просмотра
На Харьковщине в результате российских обстрелов ранены двое мужчин

На Харьковщине в результате российских обстрелов ранены двое мужчин

  •  4668 просмотра
Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

  •  8748 просмотра
В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

  •  11318 просмотра
После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

  •  11069 просмотра
Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

  •  13413 просмотра
Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

  •  12470 просмотра
Коррупционные схемы и венгерские связи: политолог рассказал о главе Закарпатья, которого могут назначить в Офис Президента

Коррупционные схемы и венгерские связи: политолог рассказал о главе Закарпатья, которого могут назначить в Офис Президента

  •  12236 просмотра

Популярные

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  107947 просмотра
Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

  •  105238 просмотра
Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

  •  102259 просмотра
До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов

До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов

  •  89422 просмотра
российский самолет выпустил еще один ФАБ на белгородскую область

российский самолет выпустил еще один ФАБ на белгородскую область

  •  51629 просмотра

Публикации

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  107947 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  119330 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  137189 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

3 июня 2024, 10:13  •  181873 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  168424 просмотра

Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

Хакеры активно атакуют украинских госслужащих, военнослужащих и представителей оборонной промышленности, используя приложение Signal. Злоумышленники отправляют вредоносные файлы, замаскированные под архивы, которые устанавливают вредоносное ПО dark crystal RAT.

Война •   •  2619 просмотра
Хакеры атакуют украинских военных и госслужащих через Signal - Госспецсвязи

На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок

В одном из сел Ровенской области 16-летний мотоциклист без водительских прав "подрезал" на дороге мотоцикл, на котором ехала семья, в результате чего 3-летний ребенок был госпитализирован с переломами и еще трое получили ранения.

Общество •   •  2631 просмотра
На Ровенщине несовершеннолетний мотоциклист устроил ДТП: среди пострадавших трехлетний ребенок

В пятницу Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном

Владимир Зеленский посетит Францию 6 июня, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном и обсудить ситуацию в Украине.

политика •   •  4047 просмотра
В пятницу Зеленский отправится во Францию на встречу с Макроном

На Харьковщине в результате российских обстрелов ранены двое мужчин

4 июня российские войска атаковали Волчанск с помощью беспилотника, ранив 54-летнего мужчину, и обстреляли село Волчанский Хутор в Харьковской области, ранив 70-летнего жителя.

Война •   •  4668 просмотра
На Харьковщине в результате российских обстрелов ранены двое мужчин

Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества — нацистскими концентрационными лагерями смерти.

Общество •   •  8748 просмотра
Проект "Хочу жить" показал фото украинца Романа Горилыка после двух лет в российском плену

В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

Instagram тестирует рекламу с таймерами обратного отсчета, которые заставляют пользователей просматривать всю рекламу, прежде чем переходить к просмотру другого контента, похожего на рекламу на YouTube.

Технологии •   •  11318 просмотра
В Instagram тестируют рекламу, которую нельзя пропустить

После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

Российские войска установили старые баржи вдоль Керченского моста в оккупированном Крыму, чтобы защитить сооружение от украинских морских беспилотников, а также перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район города Керчь.

Война •   •  11069 просмотра
После ударов ВСУ по Крыму россияне усиливают оборону Крымского моста - "АТЕШ"

Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

Президент Украины Владимир Зеленский дал указания по подготовке к важнейшим встречам и принятию решений в июне,включая мирный саммит, отношения с ЕС, позиции на передовой и внутреннее производство, чтобы обеспечить благоприятные результаты для Украины.

Война •   •  13413 просмотра
Зеленский: сейчас только начало июня, а уже-именно такие недели, которые будут определять во многом этот год

Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал украинский флаг с Кургана Костюшко в Кракове и заявил, что необходимо остановить "украинизацию" Польши.

политика •   •  12470 просмотра
Скандальный польский депутат Гжегож Браун сорвал флаг Украины на Кургане Костюшко в Кракове: что известно

Коррупционные схемы и венгерские связи: политолог рассказал о главе Закарпатья, которого могут назначить в Офис Президента

Эксперт также напомнил Миките скандальное заявление за неделю до начала полномасштабного вторжения россии. Тогда на праздновании Дня единства глава Закарпатья сказал, что "население россии – это наши братья".

политика •   •  12236 просмотра
Коррупционные схемы и венгерские связи: политолог рассказал о главе Закарпатья, которого могут назначить в Офис Президента