У Києві затримали хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка та Буданова

Правоохоронці затримали у Києві двох проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб, зокрема голови Служби безпеки та начальника Головного управління розвідки Міноборони України. Через соцмережі хакери масово поширювали дезінформацію про війну в Україні. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

У ході комплексних заходів затримано двох організаторів, які масово поширювали дезінформацію про війну в Україні та намагались штучно дискредитувати Сили оборони. Для цього створювали фейкові акаунти у соцмережах та месенджерах, зокрема від імені Голови Служби безпеки та начальника ГУР МО - заявили в СБУ.

Аби створити видимість "справжніх" сторінок, на цих акаунтах чоловіки перепощували офіційні дописи від СБУ та ГУР. Втім, в особистих повідомленнях зловмисники виманювали у людей гроші та пропонували свою "допомогу".

Також вони реєстрували фейкові сторінки українців з різних регіонів як у Facebook, Twitter, Instagram і Tik-Tok, так і в російських "Однокласниках" та "Вконтакте".

"Загалом потужності ботоферми дозволяли її організаторам щодня генерувати понад 1 тис. фейкових акаунтів", - додали в СБУ.

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За даними української служби, чоловіки координували свої дії з представниками російської розвідки, від яких отримували "вказівки".

У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні та зашкодити іміджу нашої держави на міжнародній арені - наголосили в СБУ.

Під час обшуків в помешканнях організаторів ботоферм виявлено:

спеціалізоване обладнання для «вирощування» вигаданих інтернет-адрес;

⁠сім-карти мобільних операторів, на які реєстрували підконтрольні акаунти.



Також у зловмисників вилучено незареєстровану вогнепальну зброю з боєприпасами до неї та бойові гранати.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Фігуранти перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

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