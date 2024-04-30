В Киеве задержали хакеров, которые создали фейковые аккаунты Малюка и Буданова

Правоохранители задержали в Киеве двух пророссийских хакеров, которые создали фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб, в частности главы Службы безопасности и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Через соцсети хакеры массово распространяли дезинформацию о войне в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

В ходе комплексных мероприятий задержаны два организатора, которые массово распространяли дезинформацию о войне в Украине и пытались искусственно дискредитировать Силы обороны. Для этого создавали фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах, в частности от имени Председателя Службы безопасности и начальника ГУР МО - заявили в СБУ.

Чтобы создать видимость "настоящих" страниц, на этих аккаунтах мужчины перепостили официальные сообщения от СБУ и ГУР. Впрочем, в личных сообщениях злоумышленники выманивали у людей деньги и предлагали свою "помощь".

Также они регистрировали фейковые страницы украинцев из разных регионов как в Facebook, Twitter, Instagram и Tik-Tok, так и в российских "Одноклассниках" и "Вконтакте".

"В целом мощности ботофермы позволяли ее организаторам ежедневно генерировать более 1 тыс. фейковых аккаунтов", - добавили в СБУ.

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По данным украинской службы, мужчины координировали свои действия с представителями российской разведки, от которых получали "указания".

Таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в Украине и навредить имиджу нашего государства на международной арене - отметили в СБУ.

Во время обысков в помещениях организаторов ботоферм обнаружено:

специализированное оборудование для «выращивания» вымышленных интернет-адресов;

сим-карты мобильных операторов, на которые регистрировали подконтрольные аккаунты.



Также у злоумышленников изъято незарегистрированное огнестрельное оружие с боеприпасами к нему и боевые гранаты.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фигуранты находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

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