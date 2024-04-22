российские хакеры хотели атаковать объекты критической инфраструктуры Украины - Госспецсвязи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
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Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  215715 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  350275 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  173660 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  130869 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 12:04  •  102125 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103360 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207699 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237469 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  233508 просмотра

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16 апреля 2024, 09:20  •  465134 просмотра

российские хакеры хотели атаковать объекты критической инфраструктуры Украины - Госспецсвязи

российские хакеры, связанные с российскими спецслужбами, попытались осуществить масштабную кибератаку на объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические, тепло- и водоснабжающие компании в разных областях Украины.

Война •   •  1606 просмотра
российские хакеры хотели атаковать объекты критической инфраструктуры Украины - Госспецсвязи

Латвия готова предоставить Украине системы ПВО малой дальности - министр обороны страны

Латвия готова предоставить Украине систему противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, поддерживая насущную необходимость продолжения военной помощи стране.

политика •   •  1952 просмотра
Латвия готова предоставить Украине системы ПВО малой дальности - министр обороны страны

На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко

Из-за сбоя в работе польской таможенной службы движение грузовиков на украинско-польской границе было затруднено, но возобновилось около 4 утра, хотя польские фермеры продолжают блокировать два пункта пропуска, на которых ожидают около 800 грузовиков.

Общество •   •  1748 просмотра
На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко

Министры ЕС заявляют, что Европа не может ослабить свою поддержку Украины после одобрения помощи от США

Союзники по ЕС настаивают на сохранении сильной поддержки Украины после того, как США одобрили пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов.

Война •   •  2759 просмотра
Министры ЕС заявляют, что Европа не может ослабить свою поддержку Украины после одобрения помощи от США

В Латвии планируют отказаться от русского языка как второго иностранного в школах

Латвия планирует постепенно заменить русский язык как второй иностранный в школах на один из официальных языков Европейского Союза, начиная с 2026/2027 учебного года.

Новости Мира •   •  2957 просмотра
В Латвии планируют отказаться от русского языка как второго иностранного в школах

В "Дії" появились военные облигации Бахчисарай и Макеевка

Украинское приложение "Дія" запустило продажу двух новых именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным городам Бахчисарай и Макеевка, с процентными ставками 17% и 16% соответственно, чтобы поддержать украинскую экономику и армию.

Экономика •   •  3626 просмотра
В "Дії" появились военные облигации Бахчисарай и Макеевка

О взрывах в Николаеве подтвержденной информации не было - мэр

Мэр Николаева заявил, что по состоянию на 13:10 не было подтвержденной информации о взрывах в городе, несмотря на то, что граждане сообщали, что слышали взрывы, и никаких звонков в экстренные службы не поступало.

Война •   •  6162 просмотра
О взрывах в Николаеве подтвержденной информации не было - мэр

Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми

Пользователи Tinder теперь могут делиться с друзьями деталями своих будущих свиданий, включая имя, местонахождение, дату и время, с помощью новой функции "Поделиться моим свиданием".

Технологии •   •  21806 просмотра
Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми

В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова

TikTok выражает обеспокоенность законопроектом Палаты представителей США, который может запретить приложение, заявляя, что он "растопчет" права на свободу слова 170 миллионов американцев, тогда как законодатели ссылаются на риски для национальной безопасности из-за потенциального обмена данными с Китаем.

Новости Мира •   •  5090 просмотра
В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова

Глава израильской военной разведки подал в отставку из-за провалов в связи с атакой на Израиль 7 октября

Глава израильской военной разведки Аарон Халива подал в отставку после того, как взял на себя ответственность за то, что не смог предвидеть и предотвратить разрушительную атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.

Новости Мира •   •  6757 просмотра
Глава израильской военной разведки подал в отставку из-за провалов в связи с атакой на Израиль 7 октября