российские хакеры хотели атаковать объекты критической инфраструктуры Украины - Госспецсвязи

российские хакеры, которые связаны с главным управлением генштаба вс россии, пытались осуществить кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Госспецсвязи, передает УНН.

Детали

Отмечается, что правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA разоблачила планы хакеров Sandworm по атаке около 20 предприятий украинской энергетики, теплоснабжения и водоснабжения в десяти областях государства.

Группировка Sandworm, деятельность которой ассоциируется с главным управлением генерального штаба вооруженных сил рф (ранее известного как ГРУ) является одним из наиболее активных и опасных - заявили в ведомстве.

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Злоумышленники применили атаки на цепочки поставок, так называемые supply chain attacks, чтобы получить первичный доступ. В результате Sandworm хотели вывести из строя оборудование информационно-коммуникационных систем, что могло бы нанести Украине больший ущерб на фоне весенних ракетных атак рф на критическую инфраструктуру

Эта атака является свидетельством того, что россия продолжает использовать кибератаки как оружие против Украины. В частности, группировка Sandworm продолжает активно атаковать Украину - добавили в Госспецсвязи.

Напомним

Государственная служба специальной связи Украины предупредила об активизации хакерской группы, которая пытается получить доступ к компьютерам украинских военных с целью похищения документов и данных мессенджеров.