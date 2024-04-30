Глава Нацсовета считает, что официальные лица и государственные организации должны быть вне Telegram

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк считает, что государству следует прекратить официальную коммуникацию в Telegram. Об этом она сказала в эфире телемарафона вечером 29 апреля, пишет УНН.

Я считаю, что хотя Telegram и есть такая очень удобная форма коммуникации, но официальные лица и официальные государственные организации должны быть вне Telegram, и надо этот запрет немедленно вводить - сказала Герасимьюк.

Что касается действий разведывательных органов в Telegram, то, по ее словам, это немного не ее компетенция и это "решать им". "Это один лишь из механизмов получения информации органами", - указала она.

"Но государство старается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами. Я думаю, что понемногу надо все же переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры", - отметила Герасимьюк.

Глава Нацсовета подчеркнула, что "неизменна в своем мнении, что Telegram нужно регулировать". "Мы работаем с этим с европейскими партнерами для того, чтобы Telegram внести в перечень тех крупных платформ цифровых, которые подлежат регуляции и могут быть в таких случаях блокировок или нарушений законодательства оштрафованы, как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне", - указала Герасимьюк.

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