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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Киев  •  УНН

29 апреля 2024, 07:19  •  10272 просмотра

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Официальные украинские боты спецслужб и Министерства цифровой трансформации, ранее заблокированные в Telegram, возобновили работу для помощи в борьбе с российской агрессией.

Официальные украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры, ранее заблокированные в Telegram, возобновили работу, сообщил в понедельник Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП, пишет УНН.

Детали

"Официальные украинские боты, которые помогали в борьбе с агрессией рф, возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о боте Минцифры "єВорог", - сообщили в Центре страткома в Facebook.

Там призвали помнить, что враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать данные. "Чтобы этому помешать, используйте инструмент для проверки чат-ботов: dovidka.info/botcheker", - указали в Центре.

В ГУР отреагировали на блокировку их чат-бота в Telegram28 апреля 2024, 21:47 • 17663 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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