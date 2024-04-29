В ГУР отреагировали на блокировку их чат-бота в Telegram

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Telegram заблокировал их чат-бот вопреки правилам и публичным заявлениям. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ГУР МО.

Детали

В разведке подтвердили, что их чат-бот разведки официально заблокирован в Telegram.

Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе, заблокирован "Главный бот разведки". Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало - заявили в ГУР МО.

В то же время в сведениях отмечают, что несмотря на блокировку бота - персональные данные украинцев, которые обратились к боту, в безопасности.

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Также в разведке подчеркнули, что оккупанты уже создают боты с похожими названиями в попытке запутать украинцев. В ГУР призывают украинцев не верить фейкам и не отправлять в чат-ботов никаких персональных данных.

Мы уже восстанавливаем работу бота на других платформах - отмечают в ГУР МО.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Telegram официально удалил ряд чат-ботов, которые использовали Силы обороны Украины. В частности речь идет о ботах СБУ, ГУР МО и чат-бота от Минцифры - "еВорог".