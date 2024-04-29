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У ГУР відреагували на блокування їхнього чат-бота в Telegram

У ГУР відреагували на блокування їхнього чат-бота в Telegram

Київ • УНН

 • 21984 перегляди

У ГУР МО заявили, що Telegram заблокував їхній чат-бот всупереч правилам та публічних заяв. Також в розвідці наголошують, що вже ведуть роботи над відновленням роботи бота на інших платформах

В Головному управління розвідки Міноборони України заявили, що Telegram заблокував їхній чат-бот всупереч правилам та публічних заяв. Про це пише УНН з посиланням на заяву ГУР МО. 

Деталі 

У розвідці підтвердили, що їхній чат-бот розвідки офіційно заблоковано в Telegram.

Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано "Головний бот розвідки". Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало

- заявили в ГУР МО.

Водночас у відомості наголошують, що попри блокування боту - персональні дані українців, які звернулись до бота, в безпеці.

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Також у розвідці підкреслили, що окупанти вже створюють боти зі схожими назвами у спробі заплутати українців. В ГУР закликають українців не вірити фейкам та не надсилати до чат-ботів жодних персональних даних. 

Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах

- наголошують в ГУР МО. 

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Telegram офіційно видалив низку чат-ботів, які використовували Сили оборони України. Зокрема йдеться про ботів СБУ, ГУР МО та чат-бота від Мінцифри - "єВорог".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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